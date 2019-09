Natalia Valdebenito y el arte de combatir el machismo con humor

La actriz y comediante chilena se encuentra en México para compartir su lucha feminista desde los escenarios del stand up.

"Yo no les voy a dirigir el pensamiento sólo quiero que duden. Que con mis shows se hagan preguntas, que cuestionen", dijo en una entrevista reciente la actriz y comediante chilena Natalia Valdebenito, quien desde hace una década, cuando se subió a un escenario de stand up, decidió que el humor sería la mejor manera de construir un poderoso mensaje feminista. “Necesitamos de esa voz que nos diga lo que no queremos escuchar”, afirma.

Con sus monólogos Valdebenito ha logrado abrir debates sobre temas que no son cosa de risa, como el abuso sexual, la desigualdad de género o el aborto, por mencionar algunos. “La primera vez que me subí al escenario empecé a jugar, pero pronto me di cuenta que ése es mi lugar, al darme cuenta de las reacciones de la gente, especialmente de las mujeres, porque parecía que decía cosas que ellas ya habían pensado antes”, dijo la actriz en entrevista con Crónica.

La actriz es mundialmente recordada por su participación en el Festival de Viña del Mar en el 2016, cuando se asumió y presentó como feminista ante más de 15 mil personas en vivo y millones de televidentes: “Lo que queremos es que nos dejen de pegar, agredir, faltar el respeto en la calle, subestimar, acosar, matar y violar (…) “A nosotras nos enseñaron a ser señoritas, pero a ustedes no les enseñaron a no violarnos”, dijo esa noche.

Una vez habló de ese momento para la BBC Mundo, en Londres: “Cuando me bajé de ahí me di cuenta de que la palabra feminista molestaba, dolía, había mujeres que la tenían guardada y no la habían dicho aunque vivían como feministas o intentaban hacerlo. Pero siempre en la sombra. Vi violencia al respecto, vi amenazas hacia mi persona por hacer chistes con esto”, dijo.

“Lo que pasa es que soy muy desobediente. Pero me soy leal. Después de Viña del Mar me di cuenta de que todo lo que hago tiene que ver con la valentía de encontrar un lugar para decir lo que nos pasa y la comedia me parece un arma muy poderosa para hablarlo. Mucha gente habla de las cosas después de que se rieron y eso ya es sembrar una semilla de conciencia”, expresó en nuestra charla.

Desde entonces Valdebenito ha llevado su activismo por el mundo, “hay lugares donde se está conversando sobre la equidad de género. En Europa sobre todo. Pero lo que realmente me ha sorprendido es que en todos los lugares a los que he ido la situación de las mujeres es la misma de la que vi en Chile. Es una opresión histórica. Una misma necesidad”, comentó.

Ahora toca el turno de México, este martes se presentará en el Cinemex Galería Plaza de las Estrellas. “Es un país donde mi mensaje puede tener un lugar. Está ligado a la sensibilidad de lo que quiero decir”, dijo y agregó sobre los recientes sucesos de la marcha feminista del pasado 16 de agosto:

“Me siento identificada con ellas. A las mujeres ni siquiera se nos permite enojarnos, aunque nos estén matando. Pero lo que me di cuenta ese día es que si se enojan las mexicanas se puede lograr un cambio en Latinoamérica (…) Me alegra que se enojen mucho, el mundo necesita a las mexicanas enojadas”, concluyó.