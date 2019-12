Nathan Johnson explora su lado más introspectivo con LOYA

El cantante y compositor Nathan Johnson presenta el proyecto musical llamado LOYA, en donde muestra un acrónimo con aspectos de paisajes sonoros del synthpop dreampop para almacenarlo en lo gótico y con ello se disfruta una introspección llena “de emociones e ideas que se han apoderado de nuestras mentes y de cómo lo que está dentro de nosotros se derrama en las vidas de otros. LOYA es en realidad un acrónimo que significa dejar salir a sus animales”, comentó a Crónica.

El cantante estadunidense señala que su álbum Komaglass es “mucho más singular. Traté de combinar partes de una gama aún más amplia de estilos y artistas, que hacen un álbum con mucho más elementos electrónicos y ambientales. Lo produje y realicé por completo, utilicé las canciones para contar varias historias, la totalidad del álbum hace una referencia libre y rinde homenaje a la película La Llegada (de Denis Villeneuve, 2016) y al libro Historia de tu vida de Ted Chiang”, señaló.

Entre sus referencias considera al cantante Chino Moreno de Deftones como influencia para escribir y componer debido a que “sus letras son extremadamente abstractas e incluso a menudo dice que tienen poco significado. Me di cuenta que realmente puedo escribir como quiera, a veces seré más literal para transmitir algo específico, pero realmente es gracias a Chino que me siento cómodo escribiendo de ese modo”, mencionó.

La canción “Apogee” proveniente del álbum Komaglass (2018) es una composición que tiene un sonido inmenso en la electrónica, en el que se puede apreciar dos distintas voces: “El apogeo es literalmente, el punto en la órbita de la Luna donde está más alejado de la Tierra. La canción trata sobre sentirse distanciado de alguien y no poder revertir eso”, explicó. Nathan Johnson tiene pensado lanzar un nuevo disco el próximo año.