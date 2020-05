Naucalpan realiza otro operativo de concientización Quédate en Casa

Nuevamente Seguridad Ciudadana y Tránsito de Naucalpan, exhortó a la ciudadanía a evitarla la organización de fiestas, ni asistir a eventos, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, por lo que este fin de semana el gobierno municipal, que preside la alcaldesa Patricia Durán Reveles, implementó un operativo.

A través de perifoneo, por medio de patrullas, se hace saber a la ciudadanía sobre los riesgos que conlleva para la salud la concentración de personas, ya sea en hogares, salones de fiesta o espacios abiertos. La medida responde a las disposiciones de las autoridades sanitarias federales y estatales para mitigar el riesgo de contagio de coronavirus.

El titular de Seguridad Ciudadana, Lázaro Gaytán Aguirre, señaló que en las acciones preventivas participarán cerca de 134 unidades para instar a la ciudadanía a evitar las reuniones masivas durante la etapa de mayor propagación del COVID-19.

“El gobierno de Naucalpan te recuerda que en la Fase 3 de la emergencia sanitaria debes permanecer en casa. En esta contingencia, no se permiten concentraciones masivas como fiestas y bailes. En serio, quédate en casa”, señala el mensaje que está siendo difundido por todo el territorio municipal.

¡“Venimos trabajando con la ciudadanía para que no participen en eventos públicos y que no utilicen áreas deportivas y recreativas, trabajamos con otras instancias de gobierno, como Participación Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Social, para intensificar el exhorto a no participar en eventos públicos, festejos, bailes y reuniones privadas”, dijo el Comisario.

Reveló que ante los reportes ciudadanos al C4 por realización de eventos, los oficiales que acuden al sitio e invitan a los asistentes a disolver las reuniones, además de que permanecen en la zona.

“Vamos a intensificar más los operativos, con el único fin de evitar el riesgo de contagio y, si es necesario, presentaremos a las personas ante el Ministerio Público, dependiendo de las condiciones en que se den los incidentes”, afirmó Gaytán Aguirre. Para reportar incidentes o congregación de personas, está disponible el número del C4, 5371 2250.