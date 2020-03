Necesitamos que el mundo sea distinto, porque estamos hartas: Ana Francis Mor

A las mujeres nos toca dar el volantazo en la humanidad porque este mundo ya no puede ser. El feminismo ha descubierto que la raíz de todos los males es eso llamado patriarcado y uno de sus brazos fuertes es el sistema neoliberal, este que tanto critica Andrés Manuel López Obrador, quien no se da cuenta que arriba del sistema está el patriarcado, expresó la directora de teatro Ana Francis Mor.

Por su parte, la actriz indígena Mónica del Carmen destacó que hay mucha ignorancia sobre cuestiones de género en el actual gobierno. “No justifico al Presidente, pero no tiene referentes, igual que muchos. Nosotras estamos intentando que la lucha sea efectiva, aunque es evidente la ignorancia que hay al respecto, incluso la misma jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, repite y repite conceptos. Es un fenómeno joven y muchos apenas están entendiendo qué es.

“Hasta que logremos accesar a otro tipo de gobierno que integre gente más joven y feministas que marquen una pauta importante y estructural, podremos hablar de una respuesta gubernamental efectiva. El Presidente se queda corto por no entender lo que implica que nueve o diez mujeres sean asesinadas cada día, eso debería de bastar para una acción certera”.

Esas nueve o diez mujeres, añadió, han existido desde hace mucho tiempo, pero ahora son visibles. “Ahora al menos se está poniendo atención, aunque vivimos en una sociedad en la que podemos desviar fácilmente el tema”, añadió Mónica del Carmen, quien ganó el Premio Yves Montand en 2010 como mejor actriz.

“Lo que intentamos es generar empatía a través de visibilizar que esto le puede pasar a cualquiera: a tu hermana, a tu prima, a tu hijita, a tu mamá… Esa vulnerabilidad es lo que nos puede hacer despertar y tomar acciones para apelar y defender la impartición de justicia ya que sólo el 1% de los feminicidios se resuelve”.

Por ello, la también escritora de Lo que soñé mientras dormía, Francis Mor, expresó que como mujeres nos toca hacer evidente la realidad en todo momento, no solamente por nuestras hijas, sino por las que ponen el cuerpo. “Yo soy blanca, tengo tarjeta de crédito y estoy estudiando una maestría y yo no voy a poner el cuerpo porque continuo con privilegios, pero lo que sí voy a hacer es poner la voz”.

“Es doloroso estar anteponiendo tu valor ante todas las personas para decir: soy feliz, no soy pobre ni acepto todas las cuestiones que pesan sobre las mujeres y sobre ser indígena”, agregó Mónica del Carmen.

Durante años se nos ha negado el enojo y la rabia, pero ya no aguantamos más, añadió. “La rabia y el enojo es algo que se tiene que expresar porque ayuda a poner límites y si no lo hacemos, la violencia va a seguir escalando”.

“Esto ya es un descontrol, pero si no demostramos que no estamos de acuerdo con la impunidad, esto no va a mejorar y habrá que romper todo lo que tenga que romperse, no queda de otra. Son absurdos los argumentos que tienen para escandalizarse por un monumento que ni siquiera les implica nada y que normalmente están llenos de basura, mientras que son indiferentes a una mujer, una familia, una madre y un círculo amistoso destrozado cuando una mujer desaparece”.

Apeló a la impartición de justicia, añadió, y no a la justicia como un ente abstracto. “¿Cuántos jueces han dejado libres a los asesinos de mujeres?, ¿cuántas veces por su impunidad ante las denuncias se vivieron y se viven actos atroces? Se tiene que apelar a una impartición de justicia más minuciosa y efectiva”.

Francis Mor reconoce que éste es un gran momento para el movimiento feminista porque diferentes generaciones se hermanan en sus diferencias, suspicacias y cualidades. “Me entusiasma el liderazgo que tienen las jóvenes y como nos están obligando a las feministas de las otras generaciones a repensarle y reflexionar: si nosotras hubiéramos roto puertas y pintado paredes, a lo mejor hoy se estarían muriendo menos de nosotras. La radicalidad que estamos viviendo nos hace preguntarnos sobre la calidad de la nuestra.

Estoy cansada de ser feminista, añadió, de lo que tengo que hacer con mi vida, con mis hijos, familia, socias, negocio y arte, tengo que estar ocupándome de nuestros temas porque urgen. “Necesitamos que el mundo sea distinto porque todas estamos hartas”.

“Las instituciones no están respondiendo, las denuncias penales no funcionan, aunque yo tengo fe y creo que el gobierno va a mejorar, pero eso sí, mientras el Ministerio Público ni la democracia funcionen, hay que cerrar las escuelas, pintar las paredes y reventar los vidrios. Tenemos que ser radicales porque esta realidad ya no puede se