“Necesitamos un México solidario en esta pandemia”

Ante las dudas, incertidumbres, las problemáticas que ha desencadenado la pandemia mundial del Covid-19, el canal E&A estrenará este martes 5 de mayo de 2020 a las 21:00 horas un especial de su programa Metrópoli en una edición especial de la Ciudad de México frente a este nuevo virus que ha causado ya la muerte de más de dos mil personas en nuestro país.

En esta edición, los televidentes podrán conocer las entrañas de uno de los hospitales más importantes en la lucha contra este virus: el Hospital Juárez ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, misma que está señalada como la segunda entidad con mayor número de casos en la CDMX (después de Iztapalapa).

Este, es un programa que rinde homenaje a doctores, enfermeras y trabajadores del sector salud mediante grabaciones que muestran lo que se está viviendo día con día, todo esto en las entrañas del Hospital Juárez con el testimonio de la doctora Jessica Garduño quien es médico adscrito a la terapia Covid-19 y Martín Antonio Manrique, director general del Hospital.

Alejado del morbo y como un tributo a la labor de estos héroes ante la contingencia, Metrópoli: Ciudad de México, edición especial Covid-19 mostrará también cómo afrontan las alcaldías la sanitización de algunos puntos esenciales de sus demarcaciones; cómo los mismos ciudadanos están buscando la manera de ayudarse a sí mismos y a otros confeccionando cubre bocas.

Mediante una cámara GoPro y siguiendo estrictas medidas de seguridad, Metrópoli tuvo acceso directo al Hospital Juárez de México para mostrar en exclusiva la labor de sus cuerpos médicos y de seguridad. Pudimos conocer y registrar de primera mano su valioso y arriesgado trabajo, su entrega y determinación para proteger a los demás, arriesgando su salud y su integridad.

Haciéndose un breve espacio, la doctora Jessica Garduño, platicó con Crónica desde el Hospital Juárez acerca de la pandemia y de su labor que ejerce como ella miles de doctores y enfermeros, con gran orgullo y dedicación.

Con voz agitada, cansada y apurada, pero con gran atención, la doctora comenzó a platicar sobre los días en el hospital mientras por el teléfono, a lo lejos, se escuchaban gritos y gran cantidad de voces. “Aquí los días se viven con entusiasmo, pero con mucho cansancio. Conforme pasa el tiempo se vuelve estresante, pero aun así seguimos adelante todos los días; tenemos la disposición, todas las ganas de seguir contribuyendo y ayudando a toda esta gente a que siga adelante. Ellos nos dan su corazón, su alegría y sus ganas. Es muy difícil seguir adelante, pero estamos trabajando en equipo para sacar todo adelante a pesar de todas las adversidades”, dijo.

¿Cómo es un día en el hospital Juárez?

Estar en el hospital significa dar todo, andar de aquí para allá, realizando distintos procedimientos matutinos. Estamos en un estrés máximo todo el día, pero eso ha sido siempre, quizá hoy se note más porque estamos en el ojo del huracán, pero todos los días lo vivimos porque somos un recurso humano que siempre trabaja en pro de las personas solo que ahora es a una cantidad masiva y este virus avanza de forma muy rápida.

¿Qué ha sido lo más difícil como doctora atendiendo casos de coronavirus?

Mantenernos constantes en cuestión de que la gente nos ayude. El Hospital Juárez se modificó para atender a estos casos especiales así es que no todo el personal está capacitado para realizar estas acciones. Hay ocasiones en que nos encontramos que algunas cosas no funcionan o algo falta. Cosas de este tipo sumadas al estrés que llevamos que es muchísimo ha sido lo más complicado de esta situación.

¿Qué requisitos debe cumplir un paciente para ser dado de alta?

El paciente se puede ir a su casa cuando ya tenga la capacidad de respirar por su propia cuenta, que sus pulmones estén en fase de mejora y no requieran de oxígeno, que ya no tenga fiebre y que los demás órganos estén funcionando con normalidad. Para salir de terapia intensiva y ser llevados a piso los pacientes no debes estar entubados y requiera menor cantidad de oxígeno y que los cuidados ya no sean tan intensos, aunque seguiría en observación.

Ante algunas agresiones y casos de discriminación en contra de los trabajadores de la salud. ¿Qué mensaje mandaría a toda la población?

Creo que es el tiempo en el que, como mexicanos, pero sobretodo, como humanos nos toca poner en práctica nuestros valores que traemos desde niños. Nos toca ejercer la humanidad, ser empáticos y solidarios. Algo muy importante es estar informados adecuadamente, creer en lo que es real. La violencia es causa de todo esto, pero la realidad es que hay gente aquí que está muy grave, gente que está muy afectada, gente que está muriendo a causa de esto y gente que estamos viviendo todo desde adentro.

¿Cree que se ha manejado de manera correcta por parte del gobierno?

Sí. Al principio esto era algo nuevo para todos y a lo largo de la marcha hemos ido aprendiendo. Nosotros ya veíamos venir esto desde que se presentaron los primeros casos en China, sabíamos que sería algo grande y desde entonces intentamos poner medidas y hacer un plan para que esto no nos rebasara, afortunadamente eso ha permitido que no tengamos tantos contagios en nuestro personal.

Finalmente, la doctora lanzó un mensaje a la nación y una invitación para que los mexicanos miren el programa este martes: “Quisiera invitarlos a que se acerquen y conozcan que esta enfermedad es real, existe entre los mexicanos. Vale la pena seguir con las medidas de prevención para evitar contagios. Vale la pena creer, vale la pena cuidarnos e informarnos y vale la pena ejercer nuestros valores en estos momentos en los que más se necesita para salir adelante todos juntos como un México solidario de esta pandemia”, concluyó.