Netanyahu comunica a Putin que Israel reaccionará ante amenaza iraní en Siria

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, de que su país reaccionará ante la creciente amenaza iraní procedente de territorio sirio.



"No estamos dispuestos a resignarnos ante esa amenaza y por ello debemos actuar", dijo Netanyahu al inicio de la reunión con Putin en el balneario de Sochi (mar Negro), según informan las agencias locales rusos.



Netanyahu agregó que, dada la situación, "es aún más importante el diálogo" con Rusia, país que junto a Irán es el principal aliado del régimen sirio de Bachar al Asad.



"La coordinación entre nuestros militares siempre es muy importante. Esto es especialmente importante ahora, ya que en el último mes vemos un incremento de los intentos de Irán de utilizar el territorio de Siria para lanzar ataques contra nosotros y para desplegar allí cohetes", afirmó.



Precisamente, uno de los objetivos de la visita del líder israelí a Rusia es reforzar los mecanismos de coordinación militar entre ambos países para evitar incidentes entre los Ejércitos y, en particular, entre la aviación de ambos países.



"Los vínculos personales entre nosotros nos permitirán evitar fricciones indeseadas y choques entre nuestros militares. Puedo asegurar con responsabilidad que este es un muy importante elemento de estabilidad en nuestra región", señaló.



Y destacó que es consciente de que para Putin es importante la seguridad de Israel, algo que dijo haber notado al reunirse previamente con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu.



Al respecto, Putin destacó que su interlocutor ha hecho una gran contribución al reforzamiento de la cooperación en materia militar de seguridad entre ambos países.



"Los dos sabemos qué importante es esto dada la latente amenaza que supone el terrorismo internacional. En Rusia sabemos muy bien lo que es el terrorismo y en Israel también lo saben y no de oídas", señaló.



En cuanto a las elecciones legislativas del próximo día 17 en Israel, Putin abogó porque el nuevo Parlamento israelí siga promoviendo las relaciones bilaterales.



"Es bien conocido que en Israel vive más de medio millón de ciudadanos procedentes de la Unión Soviética. Siempre los hemos considerado compatriotas. Y, por supuesto, no nos es indiferente quién acceda al Parlamento de Israel", recordó.



Además, aceptó la invitación a visitar Israel a principios del próximo año coincidiendo con el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz por el Ejército soviético.



La reunión entre ambos mandatarios, la tercera en lo que va de año, tiene lugar dos días después de que Netanyahu anunciara que planea anexionarse el Valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada, lo que fue duramente criticado por los dirigentes palestinos, la ONU y la propia Rusia.



"Compartimos la preocupación en relación con estos planes de las autoridades israelíes, la realización de los cuales puede llevar a un drástico aumento de las tensiones en la región y socavar la esperanza de una esperada paz entre Israel y sus vecinos árabes", indicó anoche la Cancillería rusa en un comunicado.