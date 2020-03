"Ni Conavirus, ni blogs machistas detiene el 8M"

“Sin duda muchas chicas se desanimarán por la noticia de este virus”, comenta Eugenia, una de las mujeres que desde su colectivo promueve la asistencia al 8M, el día de la marcha que se prevé multitudinaria en la CDMX y al paro nacional del día siguiente, “siendo honesta no me encanta la idea de estar en la marcha sabiendo que puedes contagiarte, pero si no lo hacemos ahora y no alzamos la voz, jamás nos van a escuchar”.

“El coronavirus es violento, pero el machismo es aún más violento”, remata.

Y explica lo que puede significar el 8M: “es nuestro día y espero que se perciba el peso de las mujeres”. Es algo que ratifican otras de las convocantes con las que Crónica platica en los días previos a su manifestación.

Eugenia habla además de un fenómeno nefasto nacido en redes, el de blogs de varones que se dan tiempo de amenazar a las simpatizantes de este movimiento y hacen gala de un machismo galopante y estúpido, amenazando incluso a las participantes.

Alejandra, otra promotora, tampoco ve en el coronavirus o en los blogs de machos un traba suficiente para que el 8M sea una jornada exitosa, “con o sin amenazas, la marcha se va a realizar”.

“Creo que el coronavirus se puede estar utilizando como una distracción para voltear a otro lado, mientras ocurren cosas peores dentro del país. Puede que esto lo quieran utilizar como una herramienta para de­sanimar a las mujeres que quieren ir a la marcha, pero no creo que muchas desistan”, expresa.

El próximo 8 de marzo, diversos colectivos feministas realizarán una megamarcha en la Ciudad de México, misma fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer 2020.

Un día después será el famoso Un Día sin Mujeres, quienes están convocadas a no ir a trabajar, estudiar ni a ninguna actividad cotidiana, como una forma de protesta. Incluso algunas de las activistas consultadas por Crónica van más lejos y recomiendan no usar redes sociales, aplicaciones (“si quieres oír música, hazlo en CD, no en Spotify”) a efecto de que la ausencia femenina se haga sentir.

Las convocatoria, resultado de un entramado de colectivos en los que es difícil establecer una cabeza única, cuenta con la participación universitaria de la Asamblea Autónoma Feminista e Independiente de México, organización que dio a conocer que la movilización tiene como objetivo liberar a las escuelas de la violencia “Fuera el machismo de nuestras aulas y centros de trabajo”.

Para las consultadas por Crónica, este día debe ser histórico, es el momento para que las mujeres se unan a la misma causa, dejando sus diferencias a un lado y para que los crímenes de odio en contra de ellas no queden impunes.

Paola, una joven activista que se unió en el 2015 al grupo feminista, recalca la importancia de hacer notar a las personas que una sociedad sin mujeres no funciona, y que se visibilice el papel de las mujeres en la actualidad.

Para ella el coronavirus no es un problema y menos la atemoriza: “Es más probable morir en las manos de un criminal que sufrir una muerte por coronavirus”, comenta la joven.

Y para Alejandra hay otro asunto más, en torno a la misma entrevista con Crónica. Después de responder una pregunta sobre el temor al coronavirus en una congregación masiva como la manifestación del 8M, Alejandra se interesa por otro asunto:

—¿Tú estás escribiendo la nota? —interroga a este reportero varón.

—En eso estoy, pero quiero tener varios puntos de vista —respondo aún sin entender qué le preocupa a Alejandra.

—¿Y no hay una mujer (reportera) en tu trabajo que pueda cubrir el tema? ¿Por qué tu (hombre)?

—Mis compañeras no están ahorita disponibles, yo me interesé y lo quiero tratar —le explico.

—Pienso que tú no deberías escribir sobre esto ni asistir a la marcha. Les hemos pedido hasta el cansancio (a los diarios) que sean mujeres periodistas quienes escriban y cubran esto; si quieres hacer tu chamba de forma responsable cede el tema a una de tus compañeras.