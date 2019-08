Ni renuncio ni me enfermo. Estoy más firme que nunca: Sánchez Cordero

Y reiteró que “Ni renuncio ni me enfermo”. “Estoy más firme que nunca. El señor presidente me tiene una gran confianza y aquí estaré”, señaló tras calificar a sus adversarios como “traviesos”

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo este viernes que rumores daban por hecho su renuncia al cargo y aseguró que reas la polémica que desató el acercamiento con grupos armados que quieren deponer las armas en Michoacán y Tamaulipas, ella está firme como titular de la Segob y más comprometida con el proyecto de la Cuarta Transformación.

Sobre la controversial reunión que supuestamente tuvieron con grupos armados, Sánchez Cordero señaló: “El subsecretario (Ricardo) Peralta pensó que era conveniente ir a estos lugares de una violencia extrema para poder tener una alternativa de pacificación, de atenderlos, llevarles alguna empresa, alguna agroindustria a La Huacana (Michoacán) o también aquí en Tamaulipas. El señor presidente nos ha dado una instrucción muy clara y no quiere que sigamos por esta línea y nosotros vamos a respetar la instrucción del presidente”, declaró tras una reunión en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) a donde llevó un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, la titular de la Segob, quien no quiso ver la llamada de atención del presidente López Obrador como un regaño por tratar de acercarse a dialogar con los grupos armados (autodefensas), señaló: “La intención era buena, la intención era la pacificación, la intención era llevar empresas e industria a estas zonas, pero más adelante tal vez podamos hacerlo de una forma diferente”.

