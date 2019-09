Ni Tren Maya, ni Santa Lucía evitan a dependencias la austeridad

Los grandes proyectos amlistas no son garantía para que las dependencias que encabezan se libren de recortes. En particular no le fue nada bien a Turismo, considerada una de las industrias que más captación de divisas deja a México y que en los planes iniciales aparecía vinculada al Tren Maya; pero ahora se le recortaron cuatro mil 100 millones de pesos a su presupuesto del próximo año.

Y otra dependencia que también se vincularía a ese proyecto y a otro aún más importante, Santa Lucía, le pasaron la tijera encima, En efecto, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) vivirá un recorte de 14 mil 500 millones de pesos. Este año maneja 68.9 mil millones de pesos y le han presupuestado para el 2020 apenas 54.4 mil millones de pesos.

Otro aspecto vinculado al Tren Maya y a los proyectos de siembra de árboles maderables y frutales es el de la evaluación del impacto ambiental. En este terreno destaca que a la Secretaría del Medio Ambiente le serán recortados 2 mil 400 millones de pesos (8 por ciento de su presupuesto).

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (otra instancia que se suponía consentida del régimen) también sufrió un fuerte recorte de 8 mil 500 millones de pesos. Este año maneja 19 mil 400 millones de pesos y en el proyecto 2020 tiene apenas 10 mil 900 millones de pesos.