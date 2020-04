Nico Rosberg pide ayuda financiera para escuderías pequeñas de F1

El expiloto alemán Nico Rosberg solicitó ayuda financiera para escuderías pequeñas de la Fórmula 1, las cuales pueden sufrir más por la crisis que se avecina a causa de la pandemia del coronavirus.

El campeón del mundo de la máxima categoría del deporte motor en 2016 hizo un llamado a todos los equipos del “Gran Circo” a unirse por el bien de la F1 en una época complicada, en la que incluso todavía no se permite el inicio de la presente campaña.

“El mayor problema en este momento es la situación financiera de algunos de los equipos de carreras más pequeños, porque la Fórmula 1 necesita todos los equipos. Si fallan dos o tres, ya no es un deporte realmente grandioso, porque la parrilla de inicio será demasiada pequeña. Es por eso que la ayuda financiera para los equipos más pequeños es ahora una prioridad”, afirmó.

Sabe que algunos Grandes Premios en este año se podrían celebrar sin público, situación que dejaría grandes pérdidas económicas para los organizadores, otro punto a tratar y a solucionar ante el COVID-19.

Rosberg se encuentra en cuarentena en Ibiza, en un encierro el cual se le hace complicado, pero se apoya en la meditación, en la lectura y en la tecnología para pasar el tiempo. "Mi mensaje principal es que el progreso te hace feliz, y si aceptamos desafíos razonables que nos hacen progresar, aumenta nuestro bienestar", comentó al portal Deutsche Welle.

El expiloto de Williams y Mercedes reconoció que la cuarentena es difícil para él, pues no es tan disciplinado, "pero tengo que obligarme y lo hago porque he aprendido lo que es bueno para mí. Sé que la disciplina me ayuda a ser más feliz”.

ijsm