Niega defensa de Lozoya posibilidad de extradición de su esposa

La defensa del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin negó hoy las versiones que circulan en internet respecto a la extradición a México de la esposa del exfuncionario, debido a la imposibilidad del hecho por la nacionalidad de ésta.

En declaraciones a Notimex, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, aseguró que la ley alemana imposibilita la extradición de sus connacionales, según los acuerdos entre países de la Unión Europea (UE).

“Ella tiene orden de aprehensión igual que Emilio, igual que su mamá, pero ella está en Alemania y los alemanes no entregan a sus connacionales”, explicó Coello sobre la situación familiar de Lozoya, acusado de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

“Esto se sabe desde que salieron las órdenes de arresto, está en Alemania y ahí no hay problema. Existe una desinformación en este tema... a la señorita Marielle no la pueden extraditar, también porque la autoridad mexicana no lo ha pedido”, explicó el jurista sobre la situación de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, quien es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) de asociación delictuosa y operaciones con recursos ilícitos.

Además, como informó Notimex el 26 de septiembre pasado, el juicio de ésta fue suspendido temporalmente por un juez federal, luego de que la defensa de la acusada tramitó un recurso de queja contra la decisión del juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, en la Ciudad de México.