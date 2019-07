Niega Osorio Chong acuerdo con Duarte; “es un corrupto desesperado”

El senador Miguel Ángel Osorio Chong rechazó acuerdo alguno, como secretario de Gobernación, con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para que se entregara a cambio de dejar en paz a su familia y lo calificó como “corrupto desesperado que trata de evadir la responsabilidad de sus actos”.

Chong consideró que no se le puede dar crédito al personaje más señalado por temas de corrupción en el país y sostuvo que está en espera y dispuesto a que se le investigue, ya que no tiene nada qué ocultar, porque jamás sostuvo una conversación, un encuentro o llamada con los abogados o familiares de Duarte para pactar la supuesta entrega de la que habla el ex gobernador veracruzano.

“No hubo acuerdo, ¿entonces, cómo puede referir traición, si yo no tuve ningún encuentro con sus abogados, con su familia, no di ninguna autorización, mi única instrucción siempre era a la propia Policía Federal y al Cisen, ¡encuéntrenlo!”, dijo.

Osorio Chong salió al frente de los señalamientos que hizo Duarte mediante un video y descalificó el supuesto pacto para que se entregara a cambio de no perseguir y encarcelar a su familia.

“Pareciera que está buscando algún tipo de salida legal al hablar de un acuerdo o tratar de involucrar a funcionarios del gobierno pasado. Pero conmigo se va a topar con pared, no hay nada con lo que a mí me pueda involucrar”. ( ) Conmigo no hay ningún acuerdo, nunca lo conocí ese acuerdo. ( ) Les aseguro desde hoy que no van a encontrar un solo diálogo, plática, acuerdo, encuentro con absolutamente nadie”, indicó.

Osorio Chong aseguró que tampoco conocía si la entonces Procuraduría General de la República (PGR) realizó ese supuesto trato. “Tampoco conocía que tuviera algún acuerdo, y si lo hicieron, lo hicieron sin que yo me enterara”, dijo.