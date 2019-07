Niega Yeidckol poner condiciones al PAN en casos Puebla y BC

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reveló que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, le condicionaron en enero pasado el respetar la gubernatura interina en Puebla, luego del accidente en que perdió la vida Martha Érika Alonso, a cambio de respaldar a través de sus diputados locales la reforma en Baja California para ampliar de dos a cinco años la gubernatura.

“La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con Yeidckol Polevnsky, me pidieron que Acción Nacional, en enero, acompañara a una reforma constitucional para ampliar el periodo de mandato del próximo gobierno”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que rechazó esta propuesta y les dejó en claro que no se iban a prestar a una negociación para violentar la Constitución.

“Nuestra respuesta fue muy clara, la Constitución ya no lo permite, porque ya inició el proceso electoral. Ellos insistieron, de hecho trataron de hacerlo a cambio de respetarnos la gubernatura interina en Puebla, que la propuesta que había hecho Acción Nacional pudiera transitar en el Congreso poblano donde había mayoría morenista.

Morena no interpondrá controversia: Yeidckol.Contrario a lo que se comprometieron sus senadores y diputados en la Permanente, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que su partido no interpondrá ninguna controversia contra la reforma que aprobó el congreso de Baja California para ampliar la gubernatura del morenista Jaime Bonilla en Baja California, pues no quieren seguirle el juego a los panistas.

Asimismo, rechazó que haya buscado negociar con su homólógo del PAN, Marko Cortés, la ampliación del gobierno en Baja California como acusó el blanquiazul a cambio de la gubernatura interina en Puebla, pues según ella, no había necesidad.

“No había razón de negociar nada”, aseguró

No obstante dijo que en la forma de decir las cosas, se puede alterar la realidad, por lo que calificó de penoso el papel del presidente panista, Marko Cortés.

“Del PAN no vamos a dejar más que las migajas, pero que no invente historias, que penoso es el papel del presidente del PAN, pero sólo demuestra lo que son: fascistas, nosotros no damos instrucciones”, sostuvo

En entrevista, la dirigente morenista consideró “absurdo “ un gobierno de dos años en Baja California e insistió en que será un tema que resuelvan las autoridades locales, o bien a la Suprema Corte de la Nación pero no el Legislativo.

“Eso no le toca a los senadores, no nos toca a nosotros”, aseguró

De la misma manera consideró que el Congreso de la Unión, se excedió en sus facultades al hacer un llamado al Congreso local para echar abajo esa reforma y pidió a todos los actores políticos de Morena a no meterse en el tema de Baja California.

Por otra parte, respaldó a Martí Batres para que siga como presidente del Senado y llamó a sus legisladores a apoyarlo en la votación interna que se realizará en la bancada de ese partido en el Senado para determinar si se mantiene o no en ese cargo.