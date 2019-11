Ningún muro es tan alto o tan ancho que no se pueda atravesar: Merkel

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo este sábado, fecha en que se conmemora el treinta aniversario de la caída del Muro de Berlín, que "ningún muro es tan alto o tan ancho que no se pueda atravesar" y recordó a los muertos por la dictadura del régimen que lo levantó.

"Demasiada gente fue víctima de la dictadura del SED" (siglas en alemán del Partido Socialista Unificado de Alemania, el gobernante en la extinta República Democrática Alemana), declaró Merkel en un acto en la capital alemana.



"No les olvidaremos. Recuerdo a las personas que fueron asesinadas junto a este muro porque buscaban la libertad. Recuerdo a las 75.000 personas que fueron llevadas a prisión por fugarse de la república", manifestó la canciller en un lugar de Berlín donde se erige el museo dedicado al muro.



"El 9 de noviembre es un día fatídico de la historia alemana. Hoy también recordamos a las víctimas de los pogromos de noviembre de 1938", añadió en alusión a los ataques sufridos por judíos alemanes durante el régimen nazi en aquella fecha de ese año.



"El 9 de noviembre, en el que se reflejan de manera especial momentos tanto trágicos como de felices, nos recuerda que tenemos que rechazar de manera decidida el odio, el racismo y el antisemitismo", insistió.



"El muro de Berlín es historia y nos enseña que, ningún muro es tan alto o tan ancho que no se pueda atravesar", sentenció Merkel horas antes de que, ante la puerta de Brandeburgo, se celebren los actos festivos de conmemoración de la caída del muro que dividió la ciudad durante 28 años.