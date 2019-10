Niños asocian ser brillante con los hombres blancos

Los niños, sea cual sea su raza, comparten con los adultos el estereotipo de que los hombres blancos son más brillantes que las mujeres blancas, pero no lo aplican de la misma manera con los negros de distinto sexo, según un estudio publicado ayer por la revista Journal of Social Issues.

“Entre los adultos, los estereotipos de género se aplican de manera diferente a los hombres y las mujeres dependiendo de su raza”, explicó uno de los autores de la investigación, Andrei Cimpian, del Departamento de Psicología en la Universidad de Nueva York.

“Por eso es importante considerar cómo el género y la raza se cruzan cuando se examinan los estereotipos de género de los niños sobre la capacidad intelectual”, añadió.

“Nuestra investigación —agregó Cimpian— indica que el estereotipo que asocia genialidad a los hombres blancos más que a las mujeres blancas está muy extendido, pero también que los niños no adquieren ese estereotipo sobre los hombres y mujeres negros. De hecho, puede que vean a las mujeres negras probablemente más brillantes que a los hombres negros”.

Para completar la investigación, Cimpian y sus colegas presentaron una serie de preguntas a más de 200 alumnos de 5 a 6 años de edad en las escuelas públicas elementales de Nueva York, y compararon sus presunciones sobre la capacidad intelectual de hombres y mujeres blancos con las que tenían de hombres y mujeres negros.

Para ello enseñaron a los niños fotografías de ocho pares de adultos en escenarios como la casa o la oficina. Cada par estaba integrado por una hombre y una mujer de la misma raza y se decía a los menores que uno de los individuos de cada dúo era “muy, muy inteligente” para luego preguntarles quién pensaban que era. Los resultados mostraron que en general los niños de distintas razas asociaron esa característica a los hombres blancos, más que a las mujeres blancas.