Niños autistas, sector vulnerable en medio de la pandemia

Los niños y adolescentes con discapacidad -y en especial con discapacidad intelectual y psicosocial, son quienes viven una situación de mayor vulnerabilidad ante las acciones que se están tomando frente a la pandemia del coronavirus, alerta Jorge Cardona, ex integrante del Comité de Derechos del Niño de la ONU (CRC-ONU por sus siglas en inglés).

“Un niño o una niña con espectro autista no puede quedarse encerrado en una casa; y no entiende que se rompan su cotidianidad, por lo tanto entra en crisis con mucha más frecuencia y necesita una atención especial”, agregó.

En conferencia de prensa virtual, alertó que un entorno de violencia puede verse agudizado obligando a una niña o niño a convivir, encerrado posiblemente, con su abusador o con el progenitor que ejerce violencia en esa familia.

En España, por ejemplo, se han dado casos en los que los menores no soportan estar encerrados en casa tanto tiempo. Necesitan cumplir con sus rutinas, ir al colegio, al parque y cuando su día a día sufre un cambio, pierden seguridad y se muestran irritables.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad indicó que las personas con discapacidad conductual y autismo pueden salir a la calle siempre y cuando vayan protegidos con una mascarilla si presentan síntomas de gripe, respeten la distancia de seguridad y se encuentren acompañados de un adulto.

Sin embargo, se han registrado actos de violencia en su contra. Las personas desde sus ventanas les insultan, pensando que no han acatado la regla de quedarse en casa.

El doctor Roberto Rivera, paidopsiquiatra de la Clínica de Autismo del Centro Integral de Salud Mental (Cisame) comenta en entrevista que los niños han entendido que hay un virus que los pone en riesgo y que hay medidas de higiene y cambios en la interacción social que deben aplicar.

Por otra parte, manifestó que es importante que los pacientes reciban de manera continúa su tratamiento y sigan en la medida de lo posible con sus rutinas.

Y es que las rutinas forman parte importante de su desarrollo y cualquier cambio les puede llegar a alterar. Por ejemplo, en redes sociales, una mujer en Tijuana muestra en su cuenta de Twitter un video de quien dice, es su sobrino. El niño se muestra inquieto por no poder salir ni ver gente.

“Por la contingencia tenía 15 días sin ver a mi sobrino ayer pudimos vernos. Hansel tiene autismo y ama ir al @CarlsJrMx. Se refiere a este restaurate como “estella” ayer pedía que lo lleváramos y que no me fuera”, escribió en la red social.

En otro caso, Sandra, quien cursa el sexto grado de primaria, le costó trabajo comprender que el día 23 no iría a clases como todos los días, en la colonia Doctores.

Fue hasta que se le recordó que debía cuidarse pues había un virus del que podía contagiarse si salía a la calle.

En estos días, ella ha seguido las indicaciones que escucha de la televisión y de su familia al pie de la letra. Se lava las manos constantemente, se mantiene limpia, no saluda de mano ni abraza a absolutamente a nadie. “No me quiero contagiar”, dice.

“No quiero regresar a la escuela, los niños gritan mucho y me molesta”, asegura mientras ilumina, sin mirar en un ningún momento a su madre, que está a su lado. Nada le quita la vista de su dibujo. Pareciera sentirse más segura en casa, alejada del ruido.

Sin embargo, hace evidente que le falta el contacto con la escuela. ¿Ya no voy a practicar danza con mis compañeros? Pregunta constantemente. Mientras continúa con su dibujo, hace algo con mucha más frecuencia a raíz de la cuarentena y es que se han vuelto más repetitivos los diálogos imaginarios con otros niños.

Estos niños requieren terapia constante, pero debido a la contingencia los centros de salud han tenido que dejar de brindar servicio. Ese es el caso del Centro Integral de Salud Mental, el cual ha tenido que suspender las citas que se tenían programadas para la segunda mitad de marzo y el mes de abril.

“Es lamentable porque tienen que estar viniendo los pacientes a su terapia y es importante no cortar este proceso, pero ante la prioridad de salud, deben quedarse en casa”, manifiesta el doctor Rivera.

“Lo poquitos que vinieron las primeras semanas de marzo y los que tienen lenguaje lo están entendiendo muy bien, no saben con precisión qué es el coronavirus, pero saben que se pueden infectar, dicen: No, yo no quiero ir a la escuela porque sé que me voy a enfermar”, comenta.

El especialista explicó que ante la contingencia, en el Cisame estará un médico de guardia para atender casos urgentes, además de que se continúa con la atención en el hospital Navarro que abre las 24 horas los siete días de la semana.

Este 2 de abril se conmemora el Día Internacional del Autismo. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), es un conjunto de alteraciones neurológicas que intervienen en el cerebro de algunos niños, provocando problemas en la comunicación y la interacción social, además de conductas o intereses distintos.

El origen del Trastorno del Espectro Autista es desconocido, pero se considera que podría tener alguna relación genética o estar asociado a una lesión. Al desconocerse qué lo provoca y si existe una cura, no puede catalogarse como enfermedad, sino como trastorno y algunos especialistas ya lo definen como una condición de vida.

Lo que debes saber del autismo

En México, 1 de cada 115 niños padece autismo, según la estimación de un estudio de prevalencia difundido por la Secretaría de Salud.

Las señales de alerta pueden detectarse desde los primeros meses de vida. Cuando, por ejemplo, un bebé no sostiene la cabeza al mes de edad, no gatea a los ocho, ni camina al año y donde el niño tiene ya ocho meses y no se sienta, es momento de consultar un especialista. Cualquier retraso en el desarrollo es signo de alarma.

Una regla de la paidopsiquiatría es que se dé medicamentos solamente ya que se agotaron las opciones con terapia y que esta sea en una dosis mínima posible y en la menor duración posible. La administración debe estar acompañada de terapia y monitoreada por un especialista para que ayude a dejarlo lo más pronto posible.

Existe una correlación entre autismo y síntomas depresivos. Entre más leve sea el autismo y más conciencia tenga el menor de lo que ocurre a su alrededor y de que tiene una alteración que le implica dificultades, el riesgo suicida es mayor si no se atiende.

ijsm