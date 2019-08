Niños, no más pasaporte a Estados Unidos: Trump

LIC. MARCELO EBRARD

CANCILLER MEXICANO

+Un sueño y un pasaporte, como

las aves, buscamos el norte

Jorge Drexler

Aunque las discriminaciones que nuestra gente sufre cuando migra a los Estados Unidos son por completo culpa de nuestros países subdesarrollados, no podemos más que mirar con ojos de odio al peor enemigo actual de ellos:

Ayer, el presidente Donald Trump dio el peor de sus zarpazos, hasta la fecha, contra los migrantes en general, pero en particular contra los latinoamericanos, al presentar nuevas regulaciones para frenar indefinidamente a las familias migrantes, completas, de ingresar a su país.

Además y aunque por sí solo no puede modificar una enmienda constitucional, Tump amenazó con desconocer el derecho de ciudadanía –que él considera como “una ridiculez”– a todo hijo de migrantes nacido en Estados Unidos.

A lo anterior se agrega la brutalidad de que Trump es perfectamente capaz de mantener indefinidamente encarceladas a familias completas ilegales que en adelante sean detenidas, cuando hasta la fecha sólo era posible suspender su libertad por un máximo de 20 días.

Lo anterior, dijo Trump al hacer este lamentable anuncio, “hará casi imposible que la gente (indocumentada) llegue a nuestro paIs”.

Si bien –repito– este nuevo zarpazo del presidente republicano actual tiene como origen inmediato la multitud inmensa de migantes centroamericanos que llegaron hasta nuestra frontera con Estados Unidos un par de meses atrás, México cargará con una parte importante de ese golpe y usted, canciller Ebrard, con la obligación del gobierno mexicano de hacer algo, lo que sea, para enfrentar esta nueva situación, a pesar de la política del presidente López Obrador de cuidar la relación con el Washington trumpiano; una prudencia sin duda correcta.., hasta ayer, luego de generarse la noticia de esta nueva barbaridad. Hoy es otro día, muy diferente al pasado y yo espero que a estas horas el Presidente mexicano esté respondiendo las preguntas que sin duda le estarán haciendo mis colegas, con total serenidad pero con absoluta determinación de poner a México en la línea de defensa de los mexicanos que puedan sufrir las acometidas de este energúmeno racista.

Me quedan claros los riesgos que podamos enfrentar desde el norte de la frontera por esta nueva agresión trumpista. Soy consciente de los riesgos que corre el país entero si un puñado, aunque sea pequeño, de famiias migrantes mexicanas son maltratadas y nuestro gobierno levanta la voz en su defensa. Pero creo que nuestra Nación no puede, no debe doblegarse a ninguna fuerza externa, ni siquiera de la de quien hoy es el hombre más poderoso del planeta, porque si bien Trump tiene la indudable obligación de preservar el bienestar y de proteger los intereses de sus compatriotas, lo que no debe hacer y se le debe reclamar es pisotear a nadie.

Debemos penetrar, canciller Ebrard, en el alma del pueblo estadunidense, que cuenta con la gran arma de sus votos. A eso sí lo teme Trump…

