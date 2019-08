Niveles de violencia y desigualdad obedecen a contención salarial: STPS

Hay que apostarle al incremento de los salarios, porque la política de contención salarial implementada en los últimos años trajo los niveles de violencia y desigualdad actuales, sostuvo la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján.

Al participar Foro Estrategia Banorte 2019 “El reto social de la banca”, consideró que hay que seguir por la ruta del incremento al salario mínimo, que históricamente no se había incrementado de manera tan significativa como se ha hecho ahora, lo cual ha dado muy buenos resultados.

“Hoy podemos ver que no generó inflación, que no generó impactos negativos, es una ruta correcta, porque al final el impacto se está viendo en el incremento del poder adquisitivo de la gente”.

Para la funcionaria federal, en este momento de cambio hay que apostarle mucho para lograr aumentar los salarios, pues ya van muchos años de política de contención salarial, con el pretexto y la idea de tener inversiones extranjeras que lleguen a generar empleos.

“El hecho de tener salarios tan bajos y cada vez un mercado laboral más precarizado nos ha traído los niveles de violencia y desigualdad que estamos viviendo, eso no le conviene a los empresarios, a los mexicanos en general”.

Alcalde Luján pidió apostar por la negociación colectiva auténtica, por la libertad y democracia en el mundo del trabajo, así como por una política de recuperación del salario, “es una apuesta que conviene en todos los sentidos”.

La secretaria del Trabajo sostuvo que si se incrementa el poder adquisitivo de la gente se fortalece el mercado interno. “Conviene perseguir esa ruta, es una apuesta en la cual debemos participar todos, que es negociación colectiva auténtica, política salarial distinta, de incremento, de mejores prestaciones, eso lo vamos a ir obteniendo”.

Hay una reforma laboral ya aprobada que hay que implementar y conocer, pues va a traer mayor estabilidad en las empresas y condiciones de libertad en los trabajadores, añadió.

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, afirmó a su vez en este mismo evento que la política social en esta administración ha dejado de ser clientelar, como era en el pasado, y el reto es ver a la gente como sujetos de derecho, no como beneficiarios.

Señaló que la dependencia a su cargo no solo cambio de nombre, al dejar de ser la Secretaría de Desarrollo Social; el cambio no solo fue de forma, sino de fondo, pues el reto en materia de política social es plantearse que no se genera un gasto, sino una inversión social.

Sugieren expertos aumentar salario ante riesgo de recesión

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideraron que durante el último trimestre del año y el primer semestre de 2020 la desaceleración global continuará y se produciría una recesión económica en la mayoría de los países occidentales, incluido México.

Consideraron que para contrarrestar dicha recesión global es necesario aumentar el salario mínimo, en el que hay un acumulado de pérdida de 15 por ciento en los últimos seis años, a fin de reactivar la capacidad productiva y, en el corto plazo, estabilizar el problema generado por el recorte del gasto público.

Óscar Ugarteche y Armando Negrete, integrantes del Observatorio Económico de América Latina (ObELA) del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, coincidieron en que, de acuerdo con el informe reciente, en la segunda parte del año la economía estadunidense arrastrará tasas decrecientes del segundo trimestre de 2018 y esa tendencia continuará.

En conferencia de prensa, Armando Negrete detalló que los efectos para los mexicanos se reflejarían en menor capacidad de consumo y en incremento de precios de todos los productos, no sólo los de importación, y deterioro de los salarios.

Ugarteche Galarza destacó que la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania y México se ha invertido, lo cual reafirma los temores de una posible recesión mundial.

En cuanto a las perspectivas para la Unión Europea, detalló que al concluir 2019 Alemania tendrá una tasa de crecimiento cercana a 0.5 por ciento, en lugar del 1.5 por ciento pronosticado en enero de este año.

A su vez Armando Negrete señaló que la guerra comercial entre Estados Unidos y China desde enero de 2018 demuestra la debilidad de la economía estadunidense.

ijsm