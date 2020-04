“No a la confrontación”, pide sector empresarial tras señalamientos de AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiera que su gobierno no otorgará el aval para el crédito entre el BID y los empresarios a fin de rescatar al sector productivo en México, el sector empresarial advirtió que no pretende confrontarse y pidió dejar atrás las divisiones y posiciones partidistas o ideológicas para sostener un “diálogo de altura” a fin de enfrentar la crisis de salud y económica derivada de la emergencia sanitaria por el Covid.19.

“No queremos la confrontación; no es momento de diferencias…”, sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) , Carlos Salazar.

Ello en medio de los señalamientos del presidente López Obrador en el sentido de que no les gustaron “los moditos” del sector empresarial para alcanzar un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) del país, el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares

En el marco de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica convocada por el CCE, Salazar exigió “no etiquetar comentarios” y precisó que nunca se ha pedido rescatara a las grandes empresas “ni se ha pedido el salvamento de nadie”, sino un Acuerdo Nacional que enfrente los problemas de liquidez del sector productivo donde las clases más desprotegidas serán las más afectadas en caso del quiebre de compañías.

“No debemos etiquetar comentarios sino ir al fondo para dar solución a los problemas”

Por la mañana, López Obrador advirtió que su gobierno no otorgará ese aval porque, no endeudará al país, pero sobre todo recalcó que no le gusta mucho “el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, pues ya no es como antes” e incluso advirtió que no es un florero.

“Tenemos que estar muy pendientes: imagínense que el presidente se entera de que ya hubo una arreglo y que van a pedirle que Hacienda avale, si es que así lo imaginaron, o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico ¿cómo? Es mucha la prepotencia. No es pleito, es confrontación de ideas, es por el bien de todos”, refirió.

NO VOLVEREMOS A LA NORMALIDAD

Salazar pidió no mandar el mensaje de que a partir del 1 de agosto todo vuelve a la normalidad en materia económica y de salud pues se requerirán de políticas adecuadas y una conducción adecuada en los esfuerzos del país para que México no se vean tan afectado.