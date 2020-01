“No buscamos una escalada, no queremos una guerra”: Teherán

Poco antes de que el presidente Trump aclarase que no quiere la guerra, las autoridades iraníes ya se habían expresado en el mismo sentido, algunos dirigentes, con sus palabras, y el más importante de todos, el ayatolá Alí Jamenei, con su silencio.

“Irán tomó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia. No buscamos la escalada o una guerra, pero nos defenderemos ante cualquier agresión”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, en alusión al ataque con misiles iraní a dos bases de EU en Irak.

Por su parte, el embajador permanente de Irán en Naciones Unidas, Majid Takht Ravanchi, remitió una carta a la organización mundial en la que asegura que su Gobierno “no busca una escalada o una guerra”, aunque advierte de que se defenderá ante “cualquier agresión”.

“Como miembro responsable de la ONU, la República Islámica de Irán está comprometida con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, recuerda su dedicación al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y enfatiza que no busca una escalada o una guerra”, destaca Ravanchi.

En la misiva, dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Dang Dinh Quy, el embajador iraní considera “medido y proporcionado” el ataque con misiles en la madrugada del miércoles sobre dos bases en Irak donde se alojaban tropas estadunidenses.

“La operación fue precisa y estaba enfocada en objetivos militares, por lo que no dejó daños colaterales civiles ni sobre activos civiles en el área”, agrega el diplomático.

Sobre el terreno, el deseo de venganza de las milicias chiitas está detrás del ataque con cohetes de corto alcance que ayer impactaron cerca de la embajada de EU en la zona verde (militarizada) de Bagdad.