“No caeremos en provocaciones”: Sheinbaum; el GCDMX indaga vandalismo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó, mientras se realizaba la protesta en la Glorieta de Insurgentes que se abrirán carpetas de investigación a aquellas personas que realizaron actos vandálicos y agredieran a reporteros que estuvieran en el sitio.

A través de un comunicado, la mandataria capitalina señaló que respeta todos los medios pacíficos que se usen para manifestarse en la capital del país, sin embargo comentó que no está de acuerdo con la violencia y que su administración no caería en provocaciones.

“El caso de agresiones directas a periodistas, personas y las graves afectaciones de los edificios públicos se han iniciado por parte de la PGJ, las carpetas de investigación correspondientes y no habrá impunidad”, se lee en el comunicado.

De la misma manera la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, publicó en sus redes sociales que está abierta al dialogo siempre y cuando no se ataque de forma violenta a las autoridades.