“No creo que haya palabras de sosiego para una familia víctima de feminicidio”

Nombrar un feminicidio es importante, porque tiene el componente de violencia de género que el asesinato no tiene, dice Brenda Lozano.

En su reciente novela, Brujas, Brenda Lozano explora cómo la violencia actual se ejerce no solo contra lo femenino, sino contra lo feminizado: “un hombre que se trasviste y decide ponerse tacones, labial, es suficiente motivo como para que un sistema patriarcal sea violento con esta persona, llevándola al límite máximo, que es un feminicidio”.

La novela está narrada en voz de dos mujeres en contextos diferentes: Feliciana, curandera indígena que tiene el poder de El Lenguaje, aprendido de Paloma, y Zoé, periodista que investiga el trans-feminicidio de Paloma.

Las voces se alternan, siempre en primera persona, para contar anécdotas que giran en torno a relaciones entre mujeres y la forma en que viven la violencia. “Me interesaban anécdotas de maternidades, de cómo se vive una violación en contexto rural y como se vive una en contexto urbano, cómo estas cosas se ordenan en el lenguaje y cómo lo transitan estos personajes”, dice Lozano.

Mientras que Zoé es una mujer cis-hetero que vive en la ciudad, Feliciana es la primera mujer en una línea de hombres que hace de curandera. Tanto ella como Paloma —antes Gaspar— se distinguen de su entorno por no cargar culpa pues, en un contexto en que el discurso hegemónico oprime a las personas que los rodean, estos personajes son libres.

“Con Paloma quería un personaje carismático, que pudiera entrar y dar ligereza mientras una está de intensa hablando del lenguaje y de la vida. Al mismo tiempo, que fuera esta persona, que enseñó el camino a Feliciana, quien fuera objeto de esa violencia”, explica Lozano, y añade que dentro de las discusiones actuales sobre la violencia de género los personajes trans tienen un peso que no se puede ignorar para mostrar la profunda misoginia de una sociedad.

Comenta que detrás de este libro están las luces feministas de Rita Segato y especialmente de Silvia Federici, quien aborda la idea de las brujas como modelos femeninos que no participan de un sistema económico capitalista.

— ¿Cómo esta novela aporta a la narrativa sobre los feminicidios?

— La pregunta del millón es cómo desde la ficción puedes aportar algo a la realidad. Si hay algo en la ficción que pueda hacer temblar a la situación feminicida en este país, bienaventurados esos libros, hagámoslos. El trabajo que hagamos desde nuestro lugar afecta a la narrativa general, no directamente, porque no creo que haya palabras de sosiego para una familia que fue víctima de feminicidio, pero el lenguaje es política y desde ahí se pueden cambiar las narrativas.

— ¿Cómo podemos narrar los feminicidios y las partes que nos tocan de esta violencia?

— Nombrarlas y no numerarlas sería un paso importante para humanizar las cifras a las que estamos expuestos diario. Creo que son 265 feminicidios (dato de la periodista y activista Frida Guerrera) en lo que va del 2020. Pensemos que estamos en marzo. Entender todas las implicaciones que tienen estas cifras nos genera una relación muy distinta con la situación. No son números, no son diez “mujeres” al día: son diez nombres y apellidos, diez historias, diez familias víctimas de este problema sistémico.

Hay que empezar por nombrar el problema. Nombrar un feminicidio es importante, porque tiene el componente de violencia de género que el asesinato no tiene, en que explícitamente se está violentando a una persona por ser mujer. Que hace poco el fiscal haya propuesto borrar la palabra feminicidio como tipo penal es de una violencia enorme. Lo innombrado es anónimo. Algo que vamos a ver el 8 de marzo son nombres.

— Creo que una cosa que aún le cuesta entender a mucha gente es cómo las múltiples violencias que atraviesan a la mujer en la esfera pública y privada convergen en el feminicidio y cuál es la responsabilidad del Estado en ello. Desde lo que exploras en la novela, ¿cómo dirías que se unen todas estas estructuras de violencia?

— Hay un montón de violencias silenciosas que forman parte de la estructura social, casi como funcionan las olas en el mar: la que está estallando en este momento tuvo un tránsito de días, probablemente meses, por todo el océano.

La violencia tiene un movimiento parecido al del mar. Durante días y semanas está moviéndose esa fuerza, invisible, que culmina en explosión. De igual forma ves una frase que de pronto te explota, que te violenta —y hay muchas formas de violencia—, pero eso viene de tanto tiempo atrás que ni siquiera empieza con la persona que lo está diciendo —que puede ser un hombre o una mujer porque ya sabemos que el patriarcado no tiene nada que ver con eso. Esa frase quizás nació muchas generaciones atrás, y es parte de un sistema muy grande.

No vemos el tránsito de la ola, sólo la vemos reventar en ese momento. Ese silencio, lo no-nombrado, tiene más que ver con el trayecto que con la explosión: no es la frase, el acto violento, el chiste machista, el lenguaje sexista, sino el tránsito de generaciones, y la historia de vida de esa persona la que importa y genera esa fuerza que se termina condensando en un momento muy específico que podemos ver.