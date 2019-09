No encontrarán nada fuera de la ley: Bartlett

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, dijo que es el primer interesado de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) dé a conocer el resultado de las investigaciones sobre su declaración patrimonial y de intereses, ya que no le encontrarán nada.

Refirió que detrás de la supuesta campaña en su contra por presunta posesión de bienes inmuebles hay grupos de interés por la compra anual de 250 mil millones de pesos que realiza la CFE, y expresó que no interpondrá ninguna denuncia sobre los presuntos inmuebles de lujo con los que cuenta.

“A mí no me pueden encontrar nada que sea contra la ley porque he transitado muchos años en esto (…) pero no soy inmoral tampoco. Yo presenté lo que tenía que presentar. No tenía que presentar quienes no son dependientes de mí”, argumentó en entrevista.

Tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario destacó que no tienen dependientes, ni esposa ni concubina, mientras sus hijos son grandes y han realizado sus propios esfuerzos, “y los quieren manchar, pero no se puede. Cuando tiene uno la verdad de su lado, no se puede”.

Respecto a si se separará del cargo para dar paso a las indagaciones, anotó: “¿Qué, estoy estorbando? Mira quién pide que me separe del cargo, para qué. Creo que no hay ninguna razón, no hay ningún señalamiento a mi persona. Hay un artículo en un periódico. Yo les pediría que leyeran ese artículo, si tiene algún fundamento, alguna prueba de algo. Es falso, absolutamente”.

Bartlett Díaz comentó que su carrera no se podrá terminar con una campaña, porque no han tenido ni tendrán ningún elemento para atacarlo tras las cinco décadas de trayectoria en la que se ha desempeñado como legislador, gobernador de su estado natal, Puebla, secretario de Gobernación y actualmente al frente de la CFE.

En este marco, expuso que “(la CFE) me la encomendó el Presidente de la República para que acabemos con la corrupción que hay ahí”.

Comentó que ya presentó todas las pruebas que ha acumulado en su vida; “no tengo una sola propiedad que no esté ahí establecida; (mi patrimonio) es público. No tengo más propiedades que las que he presentado”.

Ello luego de que la SFP recibió una denuncia anónima a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y una vez concluidas todas las etapas del proceso se informara sobre los resultados de la investigación.

ijsm