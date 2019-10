No es cierto lo del iPhone 21, ya tengo un teléfono satelital: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que utiliza un teléfono satelital para comunicarse desde las regiones donde los celulares no tienen señal, y denunció que los gobiernos anteriores hicieron fraude en telecomunicaciones porque no hay conectividad en el 75 por ciento del país.

En su conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa sobre qué hará si ocurre otra emergencia como la de Culiacán y él se encuentra en algún vuelo o de gira en poblados incomunicados, el mandatario respondió que siempre está al tanto y en comunicación con el Gabinete.

"Digo que tengo un iPhone 21 pero no es cierto, tengo un teléfono normal, todos funcionan normalmente bien donde hay conectividad, pero en los pueblos no hay posibilidad de hablar por telefonía móvil, en el 75 por ciento del territorio nacional no hay cobertura", señaló.

"Ya tengo un teléfono satelital y tengo comunicación permanente. No hay problema con eso", dijo tras relatar que el 17 de octubre fue informado de los hechos en Culiacán antes de que su avión despegara rumbo a Oaxaca.

"En este caso yo pude comunicarme, me informaron. Antes de salir tenía yo la información. Cuando llego a Oaxaca, se confirma que se había tomado ya la decisión del gobierno, pero ya estaba reunido el gabinete de seguridad. Yo no creo que antes fuese así porque cada quien actuaba por su cuenta", expuso.

"Estoy recorriendo pueblos muy apartados y no hay señal, ese es otro fraude de la política neoliberal, hasta hicieron reforma a las telecomunicaciones y resulta que no se puede hablar por celular ni hay internet en el 75 porciento del territorio nacional", denunció el presidente.