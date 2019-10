No es terrorismo fiscal tipificar delincuencia organizada de evasión de impuestos: PT

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro salieron en defensa de la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados sobre la propuesta de tipificar como delincuencia organizada la evasión de impuestos, la facturación falsa y las empresas fantasmas, por lo que esto no es ni será “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes.

Tras concluir el segundo día del análisis en Parlamento Abierto del Paquete Económico 2020 —organizado por la Comisión de Hacienda—, Reginaldo Sandoval, líder de los legisladores petistas precisó que el Gobierno de la Cuarta Transformación va a ir contra los delincuentes y los que están dañando a México y los (contribuyentes) que estén bien, pues no se preocupen.

“A partir de discusiones que hemos tenido con los funcionarios de Hacienda, no perjudica a los que no están delinquiendo o no están vendiendo facturas o comprando facturas. Sostengo es que, la Secretaría de Hacienda, tiene una mala comunicación o le falla la comunicación. Y, entonces, lo que se ha instalado en términos de percepción es que hay una persecución por parte de la autoridad o lo que le llaman terrorismo fiscal”.

Aclaró que en sociología hay una máxima que dice que, “en esta realidad sociológica, la verdad no existe. La verdad la hace la percepción. Y la percepción la hace la comunicación. Si tú comunicas mal, aunque sea una verdad, se convierte en mentira”.

El legislador –integrante de la Comisión de Hacienda- abundó en que lo que le llaman terrorismo fiscal, no lo hay, ni no lo va a haber, y aclaró que el problema es que hay que comunicarlo correctamente.

Fue puntual en decir que, pese a las preocupaciones que externaron los invitados al Parlamento Abierto sobre el riesgo de convertir a “inocentes en delincuentes con reformas fiscales-, no prevé que la minuta del Senado tenga modificaciones, aunque sí la van a revisar.

“Es una herramienta indispensable para enfrentar la cultura del desfalco fiscal. Se perseguirá a los delincuentes. No estamos agarrando parejo, porque será para quienes evadan sumas de más de 10 millones de pesos”, aclaró Reginaldo Sandoval.



“Hay una falsa percepción que es alentada por el sector de factureros que obtienen ganancias multimillonarias, son 290 mil millones de ganancias, y de ahí que tengan una gran influencia entre algunos medios de comunicación”, aseguró el líder del PT en San Lázaro.

Sobre la ausencia de diputados de Morena que integran la Comisión de Hacienda, grupo que impulsa estas modificaciones, el diputado michoacano lamentó que no haya sanciones, porque se trata más bien de un asunto de voluntad.

“Es un tema de buena fe, de esperar que cumplamos nuestra tarea, pero yo no puedo hablar por todos, yo hablo por lo nuestro y, bueno, tendremos que decirle a la Jucopo pon atención, en Mesa Directiva pon atención, el Comité de Ética, que se pongan a trabajar todas esas instancias y llamen la atención a los diputados”, dijo.

Deporte nacional

En tanto, la diputada panista Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y de profesión contadora, consideró que responsabilizar a los contadores de las condonaciones fiscales, como lo hizo la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, es un “deporte nacional”.

La legisladora refirió que “este deporte” es practicado por aquellas personas señaladas por evasión fiscal y su única salida es recurrir a la mentira: “Los contadores difícilmente hacemos lo que no está de acuerdo el contribuyente. Nosotros nos regimos por un código de ética y somos cumplidores de las leyes porque no podemos decir que no las conocemos”, aunque reconoció que hay excepciones.

Coincidió con los expertos en materia fiscal de lo peligroso que es querer tipificar la defraudación fiscal con facturación falsa, como delincuencia organizada y un problema de seguridad nacional.

“Lo peligroso es que se quiera tipificar como delincuencia organizada y como un problema de seguridad nacional. Eso ya es extrema, es rudeza innecesaria”, dijo.