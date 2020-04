No estoy de acuerdo con plan de rescate del CCE; no habrá tregua fiscal: AMLO

López Obrador responde al CCE: "No estoy de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen, porque considero que debe atender primero a los más necesitados y que no debe endeudar al país".

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no habrá tregua fiscal, porque no pueden diferir el pago de impuestos y pedirá al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, que les ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública.

“Al momento que se solicita el que haya una tregua en el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las pymes, se corre el riesgo -y así lo dice la historia- de que se vayan ahí todos”, explicó el presidente en su conferencia mañanera.

Reveló que hay 15 grandes contribuyentes que, incluyendo multas, recargos, deben según las cuentas del SAT, 50 mil millones de pesos.

Al ser cuestionado sobre la creciente molestia de empresarios por la falta de estímulos fiscales y apoyos gubernamentales para enfrentar la crisis derivada del coronavirus, dijo entender al presidente del CCE, porque está en su papel de defender a su gremio, pero espera que entienda que él representa los intereses del pueblo de México y primero son los pobres.

López Obrador reiteró que no hay ruptura con los empresarios, sólo no está de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen, porque considera que debe atender primero a los más necesitados y que no debe endeudar al país.

“Ellos sostienen que se debe pedir deuda, no les estoy diciendo mentiras, ellos quieren que se pida deuda, que se incremente la deuda; yo no considero que eso sea conveniente”, concluyó.

Sin embargo, informó que se comprometió en devolverles el IVA que por ley les corresponde a las empresas lo más pronto posible.

Ayer, Carlos Salazar Lomelín lamentó el rechazo del presidente de no apoyar a las empresas para enfrentar los estragos económicos que ha dejado la alerta sanitaria, a pesar de que es el sector privado el principal empleador del país.