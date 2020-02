“No hablar de la violencia es normalizarla”: Diego Luna

Para el actor Diego Luna, series como Narcos son importantes por el tipo de temas que abordan, ya que abren la conversación entre los espectadores. “No hablar de esta problemática es normalizarla”, aseguró el actor en la presentación de la serie en Los Ángeles.

“Yo no estoy cansado de las series, estoy cansado de la violencia y la falta de autocrítica dentro y fuera de México, en todos los niveles. Me parece importante hablar de estos temas”, dijo Luna a la prensa, al agregar que le interesa escuchar los comentarios de la audiencia sobre la serie, en la que da vida a Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los criminales mexicanos más temibles, y que estrenó este 13 de febrero.

Destacó que se encuentra orgulloso del trabajo hecho y de lo que significa la serie en términos de exposición, pues tanto los que están a cuadro, como los que están detrás de cámaras, han demostrado lo que son capaces de hacer.

“Este tipo de temas siempre son dolorosos, pero hay que confrontar. Yo no digo que todas las series o contenidos lo aborden, pero dejar de hablar de ellos, sería normalizar la violencia”, apunto Luna, al reiterar que él no cree que este tipo de temáticas generan más caos. “Si lo creyera, no participaría, además no puedo responder por todo el contenido de este tipo, pero puedo decir que en la que yo participo, es una serie que tiene que hacerse”, señaló el charolastra, quien también se ha enfocado en otro tipo de proyectos, que puedan ver sus hijos.

Después del asesinato del agente Kiki Camarena (Michael Peña), Narcos: México muestra ahora cómo el cerco sobre Miguel Ángel Félix Gallardo se va estrechando con una DEA, liderada por Walt Breslin (Scoot McNairy), ya al ataque y dispuesta a usar todos los medios dentro y fuera de la ley para frenar al narcotráfico.

“Esta temporada, pero en general la serie, lo que hace es hablar de la complejidad que hay detrás de esto. No se trata de un personaje bueno o malo: se trata también de un sistema que lo permite, y un sistema que vive de estos personajes, en el que ellos terminan siendo también víctimas de esto que es más grande, de esta estructura, del ‘narcogobierno’, del ‘narcoEstado’”, enfatizó.

Star Wars, es una de las cintas en las que participa el mexicano, quien explicó que aún no empieza rodaje, pero que se encuentran en la fase de preproducción y escritura de guiones, debido a que este año viene el rodaje, que hará en Londres.

Además de que ésta involucrado en la serie Hernán Cortés, donde trabajará al lado de su amigo Gael García Bernal, como directores ejecutivos, aparte del español Javier Bardem, quien protagoniza el proyecto.