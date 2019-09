No habrá escenario de recesión para México, afirma Monreal

Al recibir el paquete económico para el 2020, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal descartó que se presente un escenario de recesión para México con este Presupuesto que calificó de “realista” y “alcanzable”.

“Hay garantía (de que no habrá recesión), México va a ir por el camino correcto, me pareció un presupuesto responsable, racional, no vendiendo espejitos ni tampoco excediéndose a la expectativa económica y de crecimiento”, aseguró.

Monreal celebró que este Presupuesto cumpla la palabra de que no habrá nuevos impuestos para el 2020, pero advirtió que ahora se apostará a combatir la evasión fiscal y mejorar la captación de recursos.

“No hay nuevos impuestos pero tenemos que actuar con inteligencia y con una actitud innovadora”, dijo.