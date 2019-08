No habrá otra elección, gané por consenso: Mónica Fernández

Pese a que Martí Batres busca que se repita la elección, la senadora Mónica Fernández Balboa descartó que se realice una nueva votación para definir quién ocupará la presidencia del Senado, y consideró que la polémica que ha generado el morenista no le resta mérito a su designación como nueva titular de la Cámara alta.

—¿No le restan mérito a su designación estas acusaciones de Batres sobre presuntos ‘cañonazos’ a legisladores para que votaran por usted?

—Yo creo que no, porque la decisión de mi grupo parlamentario fue por unanimidad, fue por consenso. Lamento este tipo de expresiones, pero hay una determinación y una voluntad tomada.

—¿Descarta una nueva elección?

—Sí, claro, atajó.

En ese sentido confió en que el proceso para nombrar al resto de los integrantes de la Mesa Directiva se desarrolle en buenos términos y llamó a la unidad al resto de los senadores de Morena.

Fernández Balboa reveló que la Comisión de Honor y Justicia de Morena se ha puesto en contacto con ella para que le relate cómo se llevó a cabo su designación. Sin embargo recordó que los miembros de esa Comisión estuvieron presentes durante todo ese proceso, por lo cual no requieren que alguien les vaya a contar lo que sucedió ahí.

En medio de este pleito entre Batres y el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, Fernández Balboa insistió en su llamado a la unidad y anteponer los intereses generales a los particulares para sacar adelante los proyectos de gobierno que tienen en puerta.

“Nosotros sabemos y estamos conscientes de que la unión es la fortaleza y así vamos a permanecer”, indicó.