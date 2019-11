No hay el crecimiento que quisiéramos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, consideró este miércoles que la economía del país va "bien" porque pese al claro estancamiento del crecimiento, hay otros "parámetros" positivos como el empleo o la distribución de la riqueza.



"Vamos bien en economía, en general, porque ya no es solo medir un parámetro, lo que tiene que ver con crecimiento. Hay que tomar en cuenta empleo, se están generado empleos, consideramos que suficientes. Es decir, que haya trabajo", dijo el presidente.



De acuerdo con los datos ajustados del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) este lunes, la economía mexicana se contrajo 0,1 % en cada trimestre desde el periodo octubre-diciembre de 2018, y en el tercer trimestre de 2019 el crecimiento fue nulo, del 0 %, por lo que muchos analistas hablan de "recesión técnica".



Pese a estos datos negativos, López Obrador reivindicó este miércoles que hay otros indicadores favorables.



Así, también celebró que están aumentando los salarios y que no se ha devaluado el peso mexicano desde que asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018. Al contrario, se ha fortalecido frente al dólar, aseguró.



"Otro elemento importante es que está creciendo el consumo. Cómo es que crece el consumo si hay recesión, porque se está invirtiendo más y está llegando más apoyo a la gente. Ya sea por lo que hace el Gobierno con los programas del bienestar como con el incremento en las remesas", apuntó.



Está aumentando la inversión extranjera "como nunca" y el comercio exterior, indicó.



De esta manera, y a modo de conclusión, remachó: "Tenemos otros indicadores y por esto consideramos que no hay el crecimiento que quisiéramos pero hay una mejor distribución del ingreso. Hay bienestar. Y va a ir poco a poco incrementándose el crecimiento de la economía", subrayó.



En el tercer trimestre -cuando la actividad económica tuvo un alza nula, del 0 %- las actividades primarias avanzaron 3,3 %, las terciarias crecieron 0,1 % y las secundarias bajaron 0,1 % frente al periodo abril-junio y de acuerdo con cifras desestacionalizadas (sin factores coyunturales por temporada), según los datos más recientes del Inegi.