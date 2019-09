No hay limitación para dar con el paradero de los estudiantes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves en la mañanera, que es una prioridad de su gobierno saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El mandatario aseguró que se tiene el compromiso de encontrar a los jóvenes, pues se está haciendo todo lo que se requiere para ese fin.

Asimismo, agregó que no existe ninguna limitación para la investigación, además de que se cuenta con la participación de la Sedena.

Aseveró que es un asunto fundamental que se puedan esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes y hacer justicia.

“Se está haciendo todo… no hay ningún obstáculo, ninguna limitación… es un asunto fundamental del Gobierno encontrar a los estudiantes desaparecidos“, dijo.

López Obrador señaló que se trabaja junto con la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que espera “que pronto se tengan resultados”, pues se están atendiendo “las cosas bien”.

“Hay voluntad del gobierno de la República para esclarecer estos hechos, conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y que haya justicia. Tenemos una gran ventaja, no hay impunidad“, sostuvo.

También hizo un “llamado a quienes tienen información sobre este caso, que nos ayuden”, pues sería “una gran contribución que se ayude en saber el paradero de los jóvenes. Será un servicio de primer orden al país, a México”.