“No hay urgencia médica si no se da por unos días”: Jorge Alcocer

“No, no, no, he insisto, esto es opinión médica, el metotrexato tiene su función, es un medicamento que se requiere y ayuda al medicamento central de cierto tipo de cáncer, pero se puede sustituir por otro”, dijo en funcionario federal el martes.

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró hace unos días en torno a la escasez de medicamentos para pacientes con cáncer que “si no se da la dosis por unos días, no hay ninguna urgencia médica”, y agregó que no existe riesgo alguno de que mueran los menores ante el desabasto de metotrexato, un medicamento secundario.

Agregó que desde la tarde del pasado lunes, el Hospital Infantil recibió medicamento por parte del instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), además de que —justificó— fue un problema de distribución del Laboratorio Pisa; sin embargo, el hospital ya está en posibilidad de ser distribuido.

Pero, advirtió la posibilidad de nuevas manifestaciones por el desabasto de algunos medicamentos, sin especificarlos.

“En esta ocasión es un medicamento más secundario, respeto la decisión de los familiares, pero esto se resolvió rápidamente, en menos de 24 horas y las manifestaciones que hubo, bienvenidas, pero afortunadamente no pasó a mayores”. (Redacción).