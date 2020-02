“No me siento más capaz que otros… es cuestión de oportunidades”

"Hay muchas personas talentosas en México y si tengo que pedir un deseo, éste sería que las autoridades nos dieran la oportunidad de salir y desarrollar nuestras capacidades; yo no me siento más capaz que otros al obtener un premio, es una cuestión de oportunidades", comenta en entrevista Manuel Casas Camarillo, pianista mexicano ganador del segundo lugar en la Competencia Internacional de Música Golden Classical Music Award.

El joven oriundo de Huajuapan de León, Oaxaca, actualmente estudia una maestría en la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, y como parte de la ceremonia de premiación, a celebrarse el 10 de marzo, tocará como solista en el Weill Recital Hall, del Carnegie ­Hall de Nueva York.

“Me gustaría que esa oportunidad no solamente fuera mía, sino que la tuvieran más y que este año no sólo fuera mi noticia, que la siguiente semana o mes hubiera la noticia de que un mexicano ganó un premio o que se presentará en un escenario fuera del país”, expresa.

Manuel Casas Camarillo platica que está surgiendo la nueva corriente de concursos por línea, es decir, en que el músico manda su material audiovisual por internet.

“Lo que el Golden Classical Music Award busca son personalidades que puedan premiar para ayudarles a comenzar una carrera internacional, de ahí la importancia que la premiación y el reconocimiento se organicen en el emblemático Carnegie Hall”, detalla.

El pianista mexicano se enteró del concurso a través de su universidad, la cual se interesa en que sus estudiantes compitan o toquen el mayor número de puertas posibles.

“De por si la música ya es muy complicada y la competencia es tanta que no lograremos mucho si nos quedamos sentados en el cubículo estudiando. La escuela me facilitó la sala y un equipo de audio y video, ellos se encargaron de hacer el material y enviarlo, lo único que tuve que hacer fue decir que sí a participar y ponerme a estudiar”, platica.

Desde la Universidad de Indiana se enviaron tres videos de Manuel interpretando piezas de Chopin, Beethoven y Ligeti. “Concursé pero jamás pensé que me fueran a premiar y mucho menos que me fueran a invitar a interpretar porque de los ganadores hicieron una selección de quienes tocarían”, indica.

El músico oaxaqueño no lleva mucho tiempo residiendo en Estados Unidos, por lo que el galardón lo alienta a seguir estudiando. “Creí que en algún momento se presentaría la oportunidad de tocar en el Carnegie Hall, pero no tan pronto. Estoy muy feliz porque me da la impresión de que se están haciendo las cosas bien, que hay un avance en mi forma de tocar”.

TRABAJO DE FILIGRANA. Manuel Casas Camarillo inició su formación musical a los 10 años de edad en la Casa de Cultura Maestro Antonio Martínez Corro, ubicada en Huajuapan de León, Oaxaca; luego viajó a la ciudad de Oaxaca para seguir con su formación y después ingresó a la Universidad Veracruzana.

Algunos de los maestros de este joven pianista han sido: Lucina Ramírez, Ramón Ríos, Dula Cedillo, Patricia Castillo, Oscar Tarragó y Alberto Cruzprieto.

Antes de ir a Estados Unidos, Manuel fue profesor de la Universidad Católica Lumen Gentium de la Arquidiócesis Primada de México, además ganó el segundo lugar en el VII Concurso Internacional Bienal de Piano 2012 de Baja California.

“Descubrí que me apasionaba la música desde los tres años, tenía una tía que cantaba en un coro y me encantaba ir con ella a verla practicar, pero me di cuenta que el piano me gustaba mucho cuando empecé a dedicarle cuatro o cinco horas al día, es decir cuando me salí de la norma”, narra.

—¿El recorrido de todo músico es estudiar en la Ciudad de México o Veracruz?

—No hay un gran número de escuelas que ofrezcan títulos de música y los preparen para ser pianistas profesionales, son muy pocas si tomamos en consideración el tamaño del país. En cambio, si pensamos en las carreras de derecho, medicina o contaduría encontramos cientos de opciones en México.

“Entonces eso hace que todos nos encontremos o compartamos la misma historia, pero también es muy triste porque muchos se quedan fuera, consecuencia de que no hay espacios para tener a todos. Sería fabuloso tener más instituciones para preparar músicos profesionales”, indica.

Las obras de Ravel son uno de los repertorios favoritos de Manuel.

—¿Qué encuentras en Ravel?

—Lo que me identifica mucho es que he estado rodeado de gente trabajadora que se levanta muy temprano y hace muchas cosas. Con Ravel eso se ve reflejado, al final el resultado es bellísimo, pero para llegar a él, incluso en su forma de escribir, hay muchísimo trabajo de filigrana.

“Además, si uno analiza su música era un perfeccionista, por ahí ­Stravinsky decía que como compositor era un relojero suizo”, responde.