“No nos dejaremos chantajear por nadie”: AMLO

En el marco de su gira por Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diálogo con la comunidad del hospital rural de Oxkutzcab, reiteró su denuncia contra tres farmacéuticas que “querían lucrar con la salud de los mexicanos” y advirtió que el gobierno “no se va a dejar chantajear por nadie”.

Las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país quisieron hacer un boicot al no entregar los requeridos por niños pacientes de cáncer, pero el gobierno no se va a dejar chantajear por nadie, afirmó el mandatario.

“Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y pesaban que nos iban a doblegar. ¿Qué hicimos? Ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos”, subrayó.

Acompañado por el gobernador Mauricio Vila, el Presidente señaló que no había abasto suficiente, porque tres empresas vendían 70% de todos los medicamentos al gobierno.

“Tres que ni siquiera producían los medicamentos, que ni siquiera eran laboratorios, distribuidoras eso sí, con influencias, con agarraderas, muy vinculados a los poderosos, pues eso ya se terminó”, enfatizó en el acto al que asistieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los directores del IMSS, Zoé Robledo, y del ISSSTE, Antonio Ramírez Pineda.