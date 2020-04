“No queremos becas, sólo un poco de agua para sobrevivir”

Segunda Parte

Papi, ¿por qué huele tan feo la casa?, pregunta la traviesa Jazmín a don Juan Antonio, de 31 años y quien trabaja de auxiliar en una carnicería del mercado de San Juan. La familia vive en uno de los 13 reducidos cuartos de otra vecindad ubicada en un corredor miserable e insalubre de la colonia Juárez Pantitlán, en Ciudad Neza, donde lastima la falta de agua y el hacinamiento y donde rondan los contagios de COVID-19.

Él se queda mudo por algunos segundos mientras le acaricia el cabello y, entre sonrojos, se dirige al reportero: “La pieza está muy pequeña para tener un baño dentro, hacemos del 1 o del 2 y a veces no tenemos agua para echarle, se queda el aroma impregnado y a la niña le hace daño, tenemos miedo que se nos enferme. Imagínese, encerrados aquí, toda la noche”…

Don Juan Antonio debe andar cuatro calles para llegar a la toma milagrosa donde las familias acuden sin cesar en busca de agua. El borbotón se encuentra en la esquina de las calles Oaxaca y Porfirio Díaz. Unos viven más lejos. Don Sebastián, a quien encontramos entre tambos y cubetas, camina un cuarto de hora. Doña Eva, 20 minutos. Y doña Silvia, por el estilo.

De acuerdo con las últimas Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2016 y 2018), más de 2 millones 85 mil hogares mexicanos no disponen de agua entubada al interior de sus moradas y deben conseguirla “por otros medios”.

Pero aún entre quienes sí tienen suministro dentro de su propiedad, más del 27 por ciento -alrededor de 8 millones de familias- no la reciben a diario: unas, de vez en cuando; otras, cada tercer día o cuando mucho dos veces por semana.

En entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca el porcentaje de hogares sin agua entubada alcanza el 40 por ciento de las viviendas.

De los 87 mil 826 domicilios visitados para la encuesta de 2018, casi el 30 por ciento careció de escusado con descarga directa de agua: no le podían vaciar o debían hacerlo con cubeta.

“Para las necesidades básicas, nos andamos chingando 3 o 4 botes diarios y hay que traerlos. Al gobierno no le pediríamos becas o ayuda económica, sólo que nos dé agua para sobrevivir”, dice don Juan Antonio, a quien descansaron sin goce de sueldo por la desaceleración comercial provocada por la pandemia, “y porque se reportaron contagios en San Juan”.

En la carnicería cobraba casi 2 mil pesos semanales, “pero andaba en friega. Ahí trabajamos sin papeles, sin ninguna prestación. No firmamos contrato, por eso nos quitan y nos ponen cuando les conviene. A los que vivimos al día, el virus nos dio en la madre. Ya tenemos la renta encima”.

Cuando subió la enfermedad, cuenta doña Diana, su esposa, “mandaron dos pipas: el agua estaba muy sucia y olía feo, pero al menos sirvió de algo. Luego, de plano nos olvidaron”.

Juan Antonio teme por la vida de su familia cuando le recomendación es lavarse las manos y tener mucha higiene... y cómo, si ni agua tienen.

Ella vende café en las inmediaciones de las carnicerías. Por el cierre de algunos locales y la disminución de visitantes, las ventas han bajado en un 50 por ciento.

“Ahorita sí se necesita mucho el agua, por la higiene que debemos tener, para trapear y limpiar la casa, pero aquí siempre ha escaseado”, dice.

Para tomar, compran garrafones en una purificadora: el grande a 7 pesos, y el chico a 5…

UNOS PESITOS. Los desempleados, tanto añejos como nuevos, víctimas de la crisis económica y laboral derivada por el coronavirus, se alquilan por 25 o 30 pesos para acarrear agua a las señoras solitarias, numerosas en esta extensión marchita del Estado de México, donde predominan los matriarcados y las familias disfuncionales.

Es el caso de doña María Arciga, de 59 años y quien desde hace 15 vive por estos rumbos devastados.

“Llevamos cuatro meses sin agua, pero estos días son más duros, por la enfermedad. Nos la trae un señor de la toma de Porfirio Díaz, nos va poniendo las cubetas en la puerta y nosotras vamos llenando poco a poco un tambo de 20 litros. Como mujeres, nos costaría mucho trabajo, porque son varias calles. Nos cobra 30 pesos, con eso se ayuda un poquito. Otros, son más careros”.

—¿Y cuánto les dura el tambo?

—Una semana, porque la de los trastes, ropa y ducha la reusamos para el baño.

Vive con Paloma, su hija de 19, a quien el destinó le jugó en contra: estudió la carrera técnica de enfermería. Un diploma y una fotografía con sus compañeros de generación avalan su historia: “Las pagué yo, fueron un gustito”, dice. Sólo le faltaba un requisito para obtener su cédula y poder trabajar: el examen de titulación, el cual estaba programado para el próximo 28 de abril. “Pero me lo cancelaron, por la emergencia. Y no hay fecha para hacerlo. Habría sido una buena oportunidad para conseguir empleo, pero sin el título y la cédula, nadie me contratará”.

Sin un futuro profesional cercano, y ante las penurias económicas, apostó por montar un puesto de jugo de naranja.

“Desde niña he sido movida: he vendido tamales y chicharrones preparados, he sido sirvienta, he vendido pancita en un mercado. Le busco, para ganar un poco de dinero”.

—¿Y qué tal ahora con los jugos?

—Llevo apenas un mes. Los primeros días compraba un costal de 40 kilos y me acababa las naranjas en dos días, ganaba libres 120 pesos diarios, pero ahora con la pandemia bajó. La gente ya no sale o no tiene dinero, y hay días que he vendido sólo 25 pesos, ni para la acarreada del agua.

A doña María, el dueño de la vecindad le regala unos cuantos pesos por recolectar la renta de los 15 inquilinos amontonados. Y a veces alguno de sus cinco hijos varones, todos casados, le ayuda con un poco de despensa.

La mujer se arrodilla, de rato en rato, frente a la imagen guadalupana colgada de la pared corroída por la humedad.

—¿Y qué le pide?

-Sólo tres cositas.

—¿Cuáles?

—Que no nos deje sin agua, que mi hija consiga un trabajito, que la acepten aunque sea sin papel, y que ya se vaya este condenado virus, de nuestro país y del mundo…