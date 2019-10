No quiero un contrato que me ate al Barcelona, afirma Messi

Leo Messi, delantero del Barcelona, matizó su negativa a tener un contrato vitalicio en el club culé, ya que no quiere estar atado “de por vida” sólo porque lo diga un papel, sino hacerlo por rendimiento y sin duda con gusto siempre de azulgrana.

“Se había hablado (contrato vitalicio), lo hicieron con Iniesta, también con gente que llevaba mucho tiempo, pero dije no quiero un contrato que me ate, porque no sé cómo voy a estar. No quiero estar aquí si no estoy bien”, dijo en entrevista a Radio Metro 95.1 de Argentina, publicada este viernes.

El 10 del Barça tiene un contrato “muy especial” y que en verdad supone que el argentino “puede entrar y salir cuando lo crea oportuno”, ya que no quiso una firma de por vida.