No se condonarán pagos de luz, advierte CFE

No se condonar谩n pagos de luz, advierte CFE

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), advirtió que la empresa pública no puede condonar el pago de este servicio generado por 90 mil empleados a quienes hay que retribuirles con un salario.

Afuera de Palacio Nacional, el funcionario federal dijo que hay empresas que dicen "yo te pago la electricidad dentro de tres meses, y no se dan cuenta que esta (CFE) también es una empresa, como cualquier otra, que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar los salarios, que tiene que comprar combustible permanentemente para generar electricidad. Entonces, no puede hacer condonaciones", dijo a aquellos que pretendan no querer pagar por el suministro eléctrico.

Bartlett Díaz pidió a la población a hacer un gran esfuerzo de entender que CFE, su empresa de los mexicanos, debe garantizar la electricidad en los hospitales, en las casas, por lo que se tiene que cumplir con su responsabilidad.

Admitió que puede haber casos en que haya cierta imposibilidad de ir al corriente de los pagos por el servicio, ante la parálisis de la economía por la pandemia mundial del coronavirus. Y esos casos, dijo, se atenderán con cuidado. Sin embargo, puntualizó que como regla general la población debe cumplir con la empresa pública.

"Se debe mantener a la CFE funcionando. Pero a veces piensan (o dicen), 'no me cobra la CFE tres meses'. Y quién le paga a los 90 mil trabajadores, y quién compra el combustible y quién mantiene fluido permanentemente".

Tajantemente dijo Manuel Bartlett Díaz que está descartada la posibilidad de condonar el pago de la electricidad.

