No sé en qué tema agradeceremos a Estados Unidos, dice Rocío Nahle

"Nosotros teníamos una plataforma de producción registrada, nos presentan (en la OPEP) otra y les dije que ésa no era, nosotros presentamos una de un millón 977 mil y empezó la discusión. Las reducciones se deben hacer en cada país de acuerdo con su capacidad extractiva”, señaló la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, en entrevista con Radio Fórmula, donde expuso la postura de México ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reducir su producción en 100 mil barriles de crudo, así como el acuerdo con Estados Unidos que aceptó asumir los otros 250 mil barriles que sumarían los 350 mil que como mínimo exige la cuota de los países miembros de la OPEP.

“Fueron muchísimas horas y la postura de México fue que nosotros no podemos aceptar esa cantidad porque hemos hecho un esfuerzo muy grande, recursos humanos y económicos en este año y medio de gobierno, porque por años tuvimos una declinación productiva petrolera”, declaró.

Nahle García refirió que en la reunión de la OPEP no discutió ni peleó con nadie, solamente hizo valer la postura de México para estabilizar el precio del petróleo.

“Tres países no estábamos de acuerdo con las cantidades de recorte. Llegó un momento en que dijimos ‘México no va a cambiar la postura, ésta es una mesa de negociación y ésta es nuestra postura, cuando estén de acuerdo con lo que México presenta, nos sentamos y volvemos a platicar’, por eso dijeron que me había levantado de la mesa”, indicó.

La funcionaria señaló que en todo momento el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo al pendiente de la reunión. “En todo el día estuve hablando con el Presidente para informarle cómo caminaba la reunión, cuáles eran las exigencias, cuál era la situación. Él tuvo conocimiento durante el día”, aclaró.

Asimismo, Rocío Nahle aportó datos sobre la llamada que sostuvieron López Obrador y Donald Trump y que culminó con el acuerdo de salvamento para México en cuanto a la reducción de barriles de crudo.

“El presidente (López Obrador) habló con Trump en la noche (del jueves), le explica la situación en la mesa de la OPEP y el presidente dijo ‘ésta es nuestra postura’. Estados Unidos iba a hacer un recorte de 1.5 millones de barriles, ahora van a recortar casi 2 millones (con los 250,000 más a cuenta de la de México). Así se logra el acuerdo”, recalcó.

“Ayer (jueves) a las 19:30 horas cuando recibo la notificación del presidente, enseguida me comuniqué con el secretario general de la OPEP, le hice de su conocimiento y se lo hago llegar por escrito. Hoy (viernes) envié la carta formal con el planteamiento de México y el recorte de EU. Hoy me manda un mensaje diciéndome que ya se había comunicado EU y ya va caminando esto”, refirió.

Sobre la declaración de Trump de que México “ya nos pagará esos barriles” después, Nahle se limitó a decir: “Ya se verá en qué sentido se reembolsará”.

“Tendremos un agradecimiento o veremos en qué situación México colabora con Estados Unidos, no sé en qué tema, esto así es. Es en ese sentido de colaboración, como se ha hecho con muchísimos países. No había podido dar entrevistas hasta ahorita”, finalizó.