No se encubrirá a nadie: AMLO sobre investigación a "superdelegados"

Indicó que si la dependencia federal considera que son asuntos graves, se separe del cargo a los funcionarios, y consideró que no son solo 10 las denuncias, sino cientos, "lo que pasa es que estas 10 tienen que ver con los coordinadores del gobierno federal en los estados y hay controversias en estos asuntos".

La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinará si los 10 coordinadores del gobierno federal en los estados conocidos como "superdelegados" y que son investigados por presunto desvío de recursos, son o no separados de su cargo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que son denuncias que se desahogan en esa dependencia, y dejó en claro que él no proteje a nadie, "no soy cómplice, no voy a cubrir a nadie".

En ese sentido mostró la carta que envió a los servidores públicos, en la cual les pide que no se actúe de la misma manera que en gobiernos pasados, en lo referente a influyentismo, nepotismo o hacer uso de los recursos o programas públicos para fines personales o de partido.

El mandatario federal afirmó que ese memorándum está destinado a todos los servidores públicos, por lo que si dichos coordinadores están infringiendo las reglas deben ser sancionados.

Expuso que México vive un momento inédito, en el sentido de que se ha practicado la democracia electoral y participativa, ya que antes no había democracia en la historia de México.

La víspera, al comparecer ante diputados, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que la dependencia a su cargo indaga a 10 delegados del gobierno federal por 12 denuncias que ha recibido contra ellos en diversas entidades de la República.

