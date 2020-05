No se engañen: Dalton llega a Dallas para presionar a Prescott

Es de risa cuando se escucha a algunos ilusos que creen en el infantil y ridículo argumento de la directiva de los Vaqueros de Dallas sobre la llegada del quarterback Andy Dalton. De acuerdo con Stephen Jones, vicepresidente e hijo de Jerry Jones, el dueño de la franquicia deportiva más cara del mundo, la llegada del ex mariscal de campo de Cincinnati es para tener mayor profundidad en la posición y un equipo más completo para cualquier eventualidad, pues, según sus palabras, el único titular es Dak Prescott.

Parece increíble que alguien se crea tal parlamento a sabiendas de la disputa contractual que se vive entre Todd France, agente de Prescott y la organización por la renovación de un contrato multianual y que de paso busca convertir a Dak en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL.

Pero vayamos por partes. Han pasado meses desde que las negociaciones están atascadas en la mesa y se mantiene el status de que van por buen camino, sin embargo, ya ha trascendido que los Vaqueros no dudan en poner la etiqueta de Jugador Franquicia para retenerlo durante 2020 con un contrato de sólo un año y un salario entre los mejores cinco de su posición.

Ningún jugador quiere estar en esa situación, pues lo que buscan hoy en día son convenios multianuales para asegurar su futuro. Ciertamente no está mal, pero se ha visto que varios atletas en pos de lograrlo llegan a boicotear a su propio equipo no asistiendo a entrenamientos o incluso juegos ya de temporada regular.

Ignoramos si ese vaya a ser el caso de Prescott, pero lo cierto es que la directiva de Dallas dio un golpe genial y preciso a las pretensiones del joven Dak al sumar a Andy Dalton al conjunto.

Aunque el discurso del mismo ex pasador de los Bengalíes ha sido que está más que consciente de que será el suplente, suena tan falso como un billete de dos dólares. La jugada de los Jones es genial. Prescott y su agente no ceden terreno, y los propietarios obvios tampoco quieren hacerlo, así que, en vez de llevar un mariscal de bajo perfil para cuidarse las espaldas en caso de una lesión de su titular, decidieron ir por uno que a sus 32 años aún está en plenitud, y por ende se quiera aceptar o no, es presión para Prescott.

Cualquiera sabe que un quarterback de NFL, quizá una de las posiciones más glamorosas en el mundo del deporte, y que se sabe aún en plena forma, jamás va a aceptar un rol como suplente.

Dalton es un buen pasador, su problema fue estar casi toda su carrera bajo el mando del errático entrenador Marvin Lewis, quien como coordinador defensivo fue muy exitoso, pero como coach fue pésimo.

En la NFL la competencia por un puesto es feroz, aun cuando se trate de un titular que cree que es indispensable. ¿cuántas veces hemos visto irse a la banca a un jugador consagrado por no dar los resultados esperados?, muchas ocasiones.

Así que lejos de ese falso discurso sobre Dalton como una contratación para fortalecer a los Vaqueros, la directiva del equipo se está protegiendo ante cualquier acción radical que pueda tomar Prescott. No olvidemos que hace unos años el mismo Ezekiel Elliott, el estelar corredor de los Vaqueros y amigo de Dak, boicoteó al equipo al no participar en la temporada baja y pretetemporada hasta lograr el contrato que buscaba.

Al final, Elliott se salió con la suya, y la realidad es que los Jones no estarán dispuestos a vivir una situación similar esta vez con su pasador, pues eso significaría que les han encontrado su lado débil y en el futuro cualquier otro jugador sabría por dónde presionar para lograr su capricho.

Es lógico que no se diga y menos se acepte por ambas partes, pero la llegada de Dalton es pura y fuerte presión para un chico de 26 años que no debe sentirse indispensable y menos aún merecedor de un contrato de más de 35 millones de dólares por temporada que lo haría el mejor pagado de la historia cuando aún no ha ganado nada. Eso es real.

En la lista de los 10 quarterbacks mejor pagados baste señalar que los primeros tres son ganadores de Super Bowl, y entre los primeros seis, cinco ya han llegado al Super Domingo o han sido MVP en alguna temporada. La pregunta es ¿Dak Prescott ostenta alguno de esos logros? No.

En su corta carrera sólo ha ganado un juego de playoff de tres que ha disputado en dos ocasiones que llegó a esa instancia. Entonces, ¿qué hace pretendiendo ganar más que triunfadores de Super Bowl como Russell Wilson (Seattle), Ben Roethlisberger (Pittsburgh) o Aaron Rodgers (Green Bay), quienes encabezan el top 3 de los mejor pagados con 35 mdd, 34 mdd y 33.5 mdd, respectivamente?

Con la llegada de Dalton, la directiva de Dallas ha dejado en una situación incómoda a Prescott, pues si decide boicotear hay alguien realmente listo para hacerse cargo de la ofensiva.

Por si eso fuera poco, hay que destacar que el nuevo entrenador, Mike McCarthy, tiene experiencia en tratar modificaciones y cambios en la posición de mariscal de campo, no olvidemos que bajo su mando salió de Green Bay un muy molesto Brett Favre para dejar su lugar a Aaron Rodgers en 2008. En otras palabras, McCarthy no se tentará el corazón a la hora de tomar decisiones para mover su ofensiva y menos en su temporada de debut con los Vaqueros.

Lo peligroso del asunto es el tipo de consejos que Prescott ha recibido de jugadores como Kirk Cousins, hoy mariscal de Minnesota, y quien tras negarse a firmar con Washington por menos dinero y años de lo que pretendía, jugó durante dos años con la etiqueta de Jugador Franquicia para luego dar el salto a los Vikingos y obtener el jugoso acuerdo que anhelaba de 84 mdd garantizados por tres años. Actualmente acaba de firmar una extensión por dos años más y 66 mdd.

Cousins no ha dudado en decirle a Dak que no tema a jugar etiquetado como Franquicia y que vea su ejemplo. La diferencia es que a Cousins le salió porque con los Pieles Rojas no tenía competencia en la posición, no así Prescott con la llegada de Dalton.

En fin, muchas declaraciones y versiones son las que podrán darse a conocer a un nivel público, pero la verdad sólo habita dentro de la organización y esa solamente la sabremos cuando arranque la esperada campaña de la NFL.

TOP TEN DE LOS QB MEJOR PAGADOS (MDD POR TEMPORADA)

1. Seattle. Russell Wilson: 35 mdd

2. Pittsburgh. Ben Roethlisberger: 34 mdd

3. Green Bay. Aaron Rodgers: 33.5 mdd

3. LA Carneros. Jared Goff: 33.5 mdd

5. Filadelfia. Carson Wentz: 32 mdd

6. Atlanta. Matt Ryan: 30 mdd

7. Minnesota. Kirk Cousins: 28 mdd

8. Indianapolis. Jacoby Brissett: 27.98 mdd (suplente para 2020)

9. San Francisco. Jimmy Garoppolo: 27.5 mdd

10. Detroit. Matthew Stafford: 27 mdd

