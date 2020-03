No se necesitará cuarentena obligatoria en Jalisco: Alfaro

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que siguiendo las recomendaciones de la Universidad de Guadalajara millones de jaliscienses atendieron el llamado del gobierno para quedarse en casa y evitar un contagio masivo en un momento crucial.

Por eso destacó que gracias a la responsabilidad y el acto de valor cívico de los jaliscienses, no se tiene que declarar una cuarentena obligatoria, pero pidió a los jaliscienses que no bajen la guardia y aclaró que las medidas de aislamiento social se sostienen con algunos ajustes, por lo menos hasta el domingo.

Dijo que los primeros resultados de la estrategia son alentadores y deben de servir como aliento para no aflojar el paso y dijo que está orgulloso de la reacción de los jaliscienses. Agregó que en Jalisco se logró bajar a la mitad el ritmo de propagación del virus respecto al de la Ciudad de México.

“La jornada de resistencia que hemos vivido debe hacernos sentir profundamente orgullosos. Sin la necesidad de imponer una cuarentena obligatoria, en Jalisco hicimos de la corresponsabilidad nuestra arma más fuerte para enfrentar la crisis. Este ha sido el inicio, sólo el inicio de una carrera de resistencia, no de velocidad. Hace cinco días Jalisco tenía prácticamente los mismos casos que la Ciudad de México. Hoy los resultados demuestran que los contagios en la capital del país crecieron casi al doble de rápido que los de nuestro estado. O dicho de otro modo, en Jalisco logramos bajar a la mitad el ritmo de propagación del virus respecto al de la Ciudad de México”.

Agregó que el hecho de que estas medidas se tienen que sostener hasta el domingo no significa que el lunes todo regresará a la normalidad. Significa que el lunes se hará una valoración que permita ajustar la estrategia a partir de nueva información generada por la aplicación de pruebas masivas a los jaliscienses.

Y enumeró estos cuatro puntos:

- La prioridad es que se queden en casa quienes tienen más de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, o hipertensión y las personas que presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria.

- Las actividades económicas que por su naturaleza no pueden detenerse y que son necesarias para que Jalisco funcione, tienen que desarrollarse bajo estrictas medidas de salubridad e higiene para los trabajadores que serán supervisadas por la Secretaría del Trabajo. Se mantiene el llamado a que quien pueda hacer el trabajo desde casa lo haga. Pero aquellas empresas que requieran trabajo presencial deberán garantizar la existencia de un modelo de guardias y turnos que privilegie el trabajo a distancia, que garantice el apoyo para ausentarse a los sectores de la población que ya definimos como más vulnerables, así como actuar en todo momento con criterios de solidaridad y comunicación permanente con sus trabajadores. Nuestra economía no se puede parar, pero primero es la salud.

- Tercero: Sin relajar las medidas de aislamiento y entendiendo que el abasto de alimentos y servicios básicos no se puede detener, tenemos que fortalecer el consumo en nuestras unidades comerciales micro y pequeñas en un nuevo ejercicio de solidaridad. Esto es un llamado para que todos privilegiemos el consumo local como una medida de contención a la difícil situación económica que enfrentamos. Si vas al tianguis o al mercado, ve solo, sin tu familia y tomando las medidas de higiene adecuadas. Si quieres comer tacos no vayas al puesto con tu familia, pídelos para llevar o a través de alguna plataforma. Si quieres comer en un restaurante cerciórate de que tengan las medidas de distancia y de sanidad que hemos dispuesto como obligatorias y si no las tienen, exígelas.

- Cuarto: después de detectar el primer caso en un municipio fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, importado de Estados Unidos, hacemos un llamado a la comunidad de jaliscienses en el extranjero a que nos ayuden a cuidar a sus familias. El visitar Jalisco en este momento solo pone en riesgo a quienes ustedes más quieren. Ante la falta de respuesta de las autoridades para la suspensión de vuelos provenientes de lugares que tienen decretados cercos sanitarios, apelamos a la solidaridad de nuestros paisanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. “Ustedes saben lo que aquí los queremos y los extrañamos, pero en este momento es fundamental que ninguna festividad patronal o cívica sea motivo para poner en riesgo a sus familias. Por favor cuídense mucho, aquí estaremos al pendiente de ustedes y de su gente, pronto nos volveremos a ver”.



Por último, el Gobernador anunció que hoy por la noche quedarán publicadas las reglas de operación de los apoyos para micro y pequeñas empresas, así como para la población en el autoempleo o el comercio informal. Agregó que a partir del jueves iniciará el proceso de citas en línea para acceder a estos apoyos y que mañana arranca también el programa de pruebas masivas como estrategia de prevención y detección temprana del coronavirus.

