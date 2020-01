“No sé si el hombre puede imaginar el terror que vive una mujer acosada”

No sé si ellos son capaces de ponerse de nuestro lado y saber el terror que eso significa que un hombre te está siguiendo, dice Liliana Blum.

Ricardo Stirner busca novias de treinta años hacia arriba con una buena solvencia económica para que puedan mantenerlo y ofrecerle un hogar, Lucía sobrelleva su vida marital con encuentros sexuales de su joven amante y un ex recluso transforma el amor de padre en seducción corporal hacia su hija, esas son algunas de las historias que narra la escritora mexicana Liliana Blum (Durango, 1974) en su reciente libro de cuentos Tristeza de los cítricos.

La publicación que es editada por Páginas de Espuma es una crítica al pensamiento de que las mujeres no saben estar solas y también a los diferentes tipos de violencia que se experimentan en las relaciones amorosas y familiares.

“Abordo la violencia y la soledad desde el punto de vista de las mujeres, de cómo socialmente existe el cliché de que no puedes estar sola, entonces hay mujeres en relaciones malas que siguen ahí por el miedo de verse socialmente no aceptadas. Otro fondo es la violencia y aunque la más fácil de identificar es la relacionada al narco, me intriga la que se da en las relaciones cercanas, al interior de la familia y que a veces es la más dañina”, señala.

En los diez cuentos que se reúnen el libro, la autora aborda otro tema: la maldad humana. “Mi obsesión también es con la maldad humana, el lado oscuro de los seres humanos, por qué hacemos lo que hacemos, bajo qué circunstancias los seres humanos eligen, porque siempre es una elección la manera en cómo actuamos”, opina.

El libro inicia con el relato “Conejillo de indias”, donde una mujer, Lucía, no soporta a su marido incluido el hecho de verlo comer porque sabe que le fue infiel, entonces sobrelleva su vida con un amante menor que ella. Otro cuento es “Luz de mi vida”, en donde un señor ha salido libre de la cárcel y va a buscar a su adolescente hija afuera de la escuela para llevarla a un hotel.

“Uno de mis intereses es la sexualidad libre de las mujeres, tema que habría de pensar porque ¿cómo a pesar de que estamos en el 2019 sigue siendo un tabú? La mujer que es libre sexualmente la paga muy caro, por ejemplo, en el libro se ve la historia de un padre que tiene un acercamiento sexual con su hija, no sólo es pedofilia sino incesto y en otro cuento hay un hombre psicópata que vive de engañar a las mujeres para después vivir de ellas”, señala Blum.

Sobre ese último relato, titulado “Madriguera”, narra las estrategias de Ricardo Stirner —un fracasado poeta de cuerpo flácido—, para ligar mujeres con casa o departamento propio en donde él pueda vivir sin pagar renta.

“Creo que al final, todo está en el título del libro porque es una metáfora de lo que hay en estos cuentos. La tristeza de los cítricos es un virus con nombre poético que afecta a las plantas, naranjos, mandarinos, limones, y arruina la cosecha. Es una metáfora de la tristeza que es inherente al ser humano ante la violencia y la soledad porque aunque a veces estamos entre familia, en realidad estamos solos”, indica.

VIOLENCIA. Hay cuentos en donde Liliana Blum relata la violencia del narco a partir de hechos reales. “Hay un cuento sobre el tiempo que viví en Tampico: al salir de mi casa y en un puente sobre la avenida principal había cuatro cuerpos colgados, uno sin cabeza, dos con letreros y uno era de una chica muy joven. Me impresionó mucho, entonces hago ese cuento a partir de imaginarme cómo es que terminó esa chica ahí. Todo es ficción pero se basa en ese estímulo que tuve”, recuerda.

En Tampico estaban los dos cárteles, añade, los Zetas y los del Golfo, “entonces en el cuento narro que esta chica le tocaba junto con su novio cobrarles a los migrantes y si no les pagaban, los asesinaban; entonces es torturadora de migrantes centroamericanos y después ella termina siendo torturada”, detalla.

Mis personajes no son blancas palomas ni monstruos terribles, agrega Liliana Blum, “eso es un problema y esperanza al mismo tiempo porque todos podemos elegir actuar de una u otra manera, el que te hayan lastimado no te obliga a lastimar”.

— ¿Siempre has tenido un interés por protagonistas mujeres?

— No sé si los hombres son capaces de imaginar lo que siente uno. Seguramente a todas les han gritado palabras soeces. Cuando un albañil le grita lo que quiere hacerle a una niña o cuando un hombre se exhibe ante jóvenes, no sé si ellos son capaces de ponerse de nuestro lado y saber el terror que eso significa, que un hombre te está siguiendo y no te va a pedir la hora, sabes que te va violar, matar o robar en el mejor de los casos. Eso está ahí y es de siempre, por eso mi interés de escribir estos cuentos.