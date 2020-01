“No se vale que nos echen la culpa los gobernadores del aumento de impuestos”: AMLO

Lo dicho: una cosa lleva a la otra. Le piden que fije posición ante los aumentos de impuestos que muchos gobiernos estatales anuncian, pues la austeridad federal les pega y hay menos dinero que antes.

Pero ahí sí López Obrador es categórico. Nosotros no tenemos la culpa. “Ahora ya todo es por la austeridad. No se hacen las cosas por la austeridad. Pero no es cierto que se tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Se les entregaron los recursos que les corresponden por ley. No se vale que nos echen la culpa”.

De hecho, agrega el Presidente, no está respondiendo a una pregunta de una periodista: le responde a los gobernadores que ya instrumentan aumentos de impuestos. “Es una decisión de los gobiernos locales, argumentando que no tienen recursos porque no se les entregaron o se les redujeron, y eso no es cierto. Hay un problema estructural, que no es culpa necesariamente de los que ahora gobiernan: hay gobernadores como los de Chihuahua y Nayarit, que recibieron los estados quebrados. Les estamos ayudando, en la medida de lo posible, y les recomendamos que apliquen la política de la austeridad republicana, porque hay problemas económicos y siguen con gastos extravagantes, viajando, usando el helicóptero, rodeados de alcahuetes y lambiscones; siguen pagando bastante publicidad”.

Inevitable volver sobre el avión presidencial, como ejemplo de ajuste presupuestal: “la misma compra del avión es un acto de corrupción, porque sirve solamente para vuelos largos”.

Pero los gastos superfluos es uno de los temas preferidos. Y aprovecha. “Lo mismo pasa con las universidades. A los maestros les pagan poco, pero en otras cosas se exceden. Hay mala administración”. Manda a la fuente a indagar sobre los cacicazgos universitarios.

¿Dónde está lo superfluo en las universidades? El Presidente tiene su lista: “Eventos con gastos pagados, viáticos, gente que viene de todo el mundo; congresos, seminarios, viajes. Se termina el dinero en eso y ya no hay para pagar a los trabajadores. Y entonces es “¡Dame!” Pero no, porque somos administradores de los recursos de los ciudadanos”.

Y ahí le para. Se va hacia su gira de fin de semana, por cinco estados, para visitar pueblos originarios. Pero la queja, el reclamo, es hoy para las universidades que gastan en congresos internacionales, en estancias, en intercambio académico; la mitad de la vida de cualquier universidad seria. ¿Qué es lo que no le gusta al Presidente?