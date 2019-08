“No seré cómplice de organizaciones campesinas”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes en su conferencia matutina en Durango, que no será “cómplice” de las organizaciones campesinas que mantuvieron bloqueos carreteros el jueves y reiteró que “poco a poco se tiene que ir entendiendo que todos los apoyos al campo se entregarán de manera directa a los beneficiarios, no vamos a dar un paso atrás. Yo no voy a ser cómplice de corruptos”, dijo. El mandatario afirmó que en 2018, estas organizaciones recibieron alrededor de 3 mil millones de pesos por concepto de apoyos al campo, y que en los últimos tres años la cifra llega a los 10 mil millones de pesos. “En vez de entregar los apoyos completos, (las organizaciones) compraban despensas y las repartían, nada más migajas, frijol con gorgojo, y ellos se quedaban con la mayor parte de los recursos”, explicó.

Al respecto, el secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Marco Antonio Ortiz, dijo que el presidente “miente y difama”. En entrevista radiofónica, el dirigente campesino aseguró que ya se presentaron ante la FGR para pedir que si hay elementos se proceda legalmente, “si no, que el presidente se disculpe” y que no se escude en eso para evitar el diálogo que desde hace tiempo le piden para aclarar las condiciones en que los recursos federales llegan al campo.