“No siempre este virus es un asesino”: John Taylor se recupera de coronavirus

John Taylor, bajista de Duran Duran, contó que, “hace casi tres semanas”, dio positivo de coronavirus, pero ya se recupera en su casa.

Este domingo 5 de abril, a través de las redes sociales de la banda británica, Taylor decidió contar su experiencia con el virus que afecta al mundo y ya ha provocado miles de muertos.

“Queridos amigos míos: después de pensarlo un poco, decidí compartir con ustedes que contraje el coronavirus”, arrancó el músico.

Luego, dio detalles de lo que le pasó: “Tal vez, porque soy un hombre de 59 años particularmente robusto. O porque tuve la suerte de tener un caso leve de Covid 19… La cuestión es que, después de una semana de ‘gripe cargada’, empecé a sentirme bien. Debo admitir que no me importó la cuarentena, ya que me dio la oportunidad de recuperarme completamente".

Al mismo tiempo, con optimismo, Taylor aprovechó su caso para alentar a sus seguidores a que sigan con la lucha contra el coronavirus.

“Lo digo como respuesta al enorme miedo que genera la pandemia, algo que está completamente justificado. Mi corazón está con todos los que tuvieron que lidiar con la pérdida y el dolor de verdad. Pero también quiero hacerles saber que, no siempre, este virus es un asesino. Y podemos vencerlo”.

John se une a una larga lista de famosos que han sido contagiados por coronavirus. Tom Hanks, Rita Wilson, Idris Elba, Placido Domingo y Pink, entre otros, quienes se encuentran en varias etapas de la lucha contra el virus.