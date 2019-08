No Te Va a Gustar le da nueva vida a sus canciones

La banda uruguaya de rock No Te Va a Gustar (NTVG) se prepara para llegar a México con su gira más importante en un cuarto de siglo de historia. Se trata de Otras canciones 25 años, en la que los músicos le dan una nueva vida a sus canciones. La banda llegará a México el próximo 19 de octubre, al Teatro Metropólitan, en donde tendrán invitados especiales como Draco Rosa, Jorge Drexler, Flor Toloache y Julieta Venegas.

En entrevista con Crónica, Martín Gil, trompetista de la banda platicó desde Buenos Aires, Argentina, acerca de la gira de esta nueva producción, de la realización del disco y de algunas experiencias a lo largo de 25 años de carrera:

“Un disco nuevo siempre será un gran desafío y hay que evolucionar con nuestro público. Ir de la mano con la actualidad; nosotros, cada uno por su parte, escribimos canciones nuevas y ya cuando nos juntamos vemos cuál se queda. Tenemos que ofrecerle cosas buenas a nuestra gente que por suerte siempre es muy buena y sobre todo, cariñosa”, dijo.

Con motivo de recordar sus diez discos de estudios y tocar desde 1994, Gil recuerda entre carcajadas una de sus experiencias personales favoritas. “Justamente fue en Argentina, hubo un concierto donde estaba cayendo una tormenta gigantesca. El concierto no se canceló y cuando estábamos tocando sentí que cayó un rayo o no sé qué fue eso pero sentí tanta energía por todo mi cuerpo que no pude parar, estaba como electrocutado. Ya después de la tocada fue muy comentado entre nosotros ese momento”, mencionó.

“A propósito de los truenos y tormentas”, continua entre risas “la experiencia más bonita pero quizás también nostálgica fue cuando en un concierto tocamos una canción dedicada a nuestro amigo Marcel, que era parte de la banda pero que desgraciadamente falleció. Fue un momento mágico, el concierto estaba siendo grabado para lanzarlo en video cuando a media canción se oyó un gran trueno pero era tanta la magia de la canción que no nadie dejó de tocar ni el público de cantar”.

El carismático trompetista dio su opinión acerca de los artistas o agrupaciones que han cambiado su estilo a algo más comercial y digerible, “yo no me cierro a eso, es muy respetable. Mientras la música aporte algo bueno será bienvenida. El fin es compartir lo que hacemos de una manera genuina”.

Será el próximo 19 de octubre cuando NTVG pise de nueva cuenta tierras mexicanas: “Los que asistan podrán tener la oportunidad de encontrarse con la banda de una manera muy particular, habrá invitados especiales que hasta esa noche lo descubrirán, estaremos cantando canciones de todas las épocas ya que será un show de más de dos horas donde nosotros disfrutaremos como nunca al público y esperamos que ellos a nosotros”, finalizó.