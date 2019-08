No tengo palabras para describir lo que siento: Isaac Núñez

Núñez Farfán se mostró feliz, “no tengo palabras para explicar lo que siento. Hice lo que tenía que hacer y me salió, cuando escuché el himno nacional en el polideportivo Villa El Salvador, me sentí como el campeón del mundo. Sólo hice lo que me gusta y lo hago con mucha pasión”.

Sabía que lo podía lograr porque la noche anterior lo había soñado, no pensé en nada más. Era sólo yo y el aparato y lo disfruté”, sonrió el competidor, que estuvo a punto del llanto en la premiación.