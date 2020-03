“No tengo tiempo para apoyar a las mujeres, que me disculpen”

Natxcheli vive en Tlalpan, no tiene cama, duerme sobre costales rellenos de hule y trapos viejos; emigró de su pueblo porque sólo les alcanzaba para comer tortilla.

Natxcheli no sabía que el día de ayer se celebró el Día de la Mujer, ni tampoco que realizaron una megamarcha para exigir igualdad de género, menos que hoy se hará un paro feminista.

La mujer, nativa de Santa Lucía Miahuatlán, municipio que según el INEGI es uno de los más pobres del estado de Oaxaca y del país, camina sobre el Eje Central. Ya atravesó tres alcaldías: Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc tratando de vender sus bancos de madera.

Los da a 150 pesos, pero hasta las 15:00 horas no había vendido. Dice que no acostumbra a festejar ni en su cumpleaños, Navidad y Año Nuevo, “mucho menos hoy”.

Sus días y horas se consumen vendiendo bancos, los fines de semana, y lijando, pintando o barnizando madera, entre semana.

Natxcheli hace una pausa, y se refugia del sol bajo la sombra del techo de lona de una papelería que no abrió el día de ayer. Y es que el gorro que lleva no cubre completamente su rostro; además de que ya se cansó de cargar dos bancos, uno en el hombro y el otro en la mano.

Ya sólo faltan cuatro horas para terminar su jornada. La verá su esposo, quien también anda vendiendo banquitos, en el Metro Garibaldi, de la Línea 8.

Natxcheli no tiene salario. Todo su esfuerzo es para ayudar a su pareja, quien mantiene a sus tres hijos, uno de 20, 15 y 9.

Viven en la alcaldía de Tlalpan, entre roperos, mesas y cajoneras de madera. Emigraron de su municipio para trabajar y ganar el suficiente dinero para poder comer, puesto que en su tierra natal se estaban muriendo de hambre.

“Tenemos que trabajar, no hay tiempo para marchas ni paros como dice, es más nunca he ido a una (marcha)”, dice Natxheli mientras se amarra su reboso rosa en la cintura para que no le haga estorbo. “Tengo que cargarlo porque cuando oscurece es necesario para cubrir el frio”.

Cuenta que no había comido, sólo el plato de frijoles que se llevó a la panza por la mañana, a eso de las 08:00 horas. “No pido más, acá nos alcanza para eso, en mi pueblo, allá en Santa Lucía, solo para masa pa’ tortilla, y eso si nos iba bien”.

Natxcheli no tiene cama, mucho menos colchón; duerme sobre costales rellenos de hule y trapos viejos y dos cobijas, “eso sí bien limpias, porque una cosa es no tener, y otra ser cochina”. El espacio lo comparte con Arturo, su pareja y dos de sus hijos, porque el mayor, Cirilo, duerme aparte.

La de Natxcheli es una de las miles historias de mujeres que se viven en la capital del país, ésas que no tienen tiempo para conmemorar o participar en una marcha, o por lo menos eso nos cuenta, mientras trata de vender su mercancía.

“La verdad no, no tenemos tiempo para ir a esas marchas o paros, tengo que vender sábado y domingo y a lijar madera en la semana. Además hago de comer, lavo ropa y llevar a la escuela a mis hijos. No hay tiempo para apoyar a las mujeres, que me disculpen”.

“YO QUE VOY A IR”. A la tienda La Aurora, en la alcaldía de Iztacalco, llegó un señor de pelo cano, bajito y regordete. Se le veía cansado y fastidiado. Pidió una bebida energizante al mismo tiempo qué le preguntaba a la tendera: “¿Usted no fue a la marcha?”.

“¡Ora, yo qué voy a ir!”, respondió la señora.

—Es mujer, ¿no?, tiene que estar ahí para exigir sus derechos —le insistió.

“Eso es para chavas, que no tienen qué hacer más que estudiar y apoyar la causa, que no tienen obligación, ni trabajar para comer. Nosotras, las verdaderas amas de casa, tenemos que trabajar para comer, no hay tiempo para marchar o parar; ¿quién nos va a dar de comer”.

El señor ya no insistió, pero ocupó su estancia en el sitio para describirle su vivencia…

“Vengo del Centro, pase por el Zócalo y había un montón de mujeres, pura mujer, nunca había visto tantas en mi vida. La verdad es que me sentí privilegiado entre tanta chica, hasta que comenzaron los catorrazos, todos nos echamos a correr”.

“Son muy fieras, no les importa si arremeten contra hombres o policías, no tienen miedo a nada, porque eso me di la cansada de mi vida. Más vale que digan: aquí corrió, que el pendejo se quedó”.

Y finalizó su explicación: “La verdad es que ya es necesario algo así, porque se está descomponiendo el país. Alguien tiene que levantar la voz y ya comenzaron ellas. Apoye, no se quede cruzada de brazos”. El hombre agarró su bebida y se marchó.