"No tienes cara de mexicano", le dijeron y le retiraron su INE

La intención de contener el tráfico de migrantes generó un episodio poco loable, de acuerdo a una denuncia ya oficializada. Wilner Metelus, presidente del Comité de los Naturalizados y Afromexicanos vivió el retiro de su credencial para votar (de la que goza como mexicano por naturalización) bajo el argumento de un agente en garita que sencillamente le dijo: "usted no parece mexicano".

La situación ha colocado (paradójicamente) a Wilner en posibilidad de denunciar que, de acuerdo a sus datos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha deportado a más 600 migrantes haitianos que estaban en Tapachula, Hidalgo y Ciudad de México de abril de 2019 a febrero de 2020, además de que sufren violencia por parte de la Guardia Nacional.

En cuanto a lo que él vivió en carne propia, exigió una disculpa pública al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño y la destitución de los agentes que le quitaron su INE en el aeropuerto de Tijuana.

El pasado sábado 29 de febrero, cuando el activista se encontraba en el aeropuerto de Tijuana un agente de migración se le acercó y le dijo que no tenía cara de mexicano, a pesar de que le mostró su identificación oficial.

El agente de migración llamó a otro elemento de la dependencia federal el cual le retuvo su Identificación oficial argumentando que por su color de piel y tipo de rostro no podría ser mexicano.

El activista de origen haitiano y nacionalizado mexicano tuvo que recurrir al coordinador de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos de Tijuana, Raúl Ramírez para poder recuperar su credencial para poder viajar de regreso a la Ciudad de México.

Destacó que van 5 veces en las que se ve envuelto en una situación similar, una en 2017 en un viaje de Canadá a Tijuana donde estuvo detenido por varios minutos y otras en Chiapas y Ciudad de México.

“México ha dejado de ser un país amigable con los migrantes, ahora nos violentan, hay racismo; en Tamaulipas, Ciudad Juárez y Tapachula cientos de haitianos están en condiciones lamentables, algunos han muerto por el descuido que se tiene de ellos”, lamentó.

En Redes Sociales el activista en pro de los derechos de los afromexicanos y migrantes africanos publicó que si algo le pasaba la responsabilidad era del comisionado del INM.

“Si me pasa algo el responsable será Francisco Garduño, el es comisionado del inm. Los agentes de migración no me regresaron mi credencial del INE, palabras de los racistas del inm, no puedo ser mexicano, soy negro. el segundo presidente de méxico Vicente Guerrero era negro (sic)”, tuiteó.

También posteó en su cuenta de twitter en méxico el racismo es institucional y que se encontraba indignado porque un gobierno del pueblo no censura a defensores de migrantes.

“En México el racismo es institucional. Estoy indignado, un gobierno del pueblo no censura a defensores de migrantes. No soy peligroso para méxico, los verdaderos delincuentes son funcionarios del INM. Vergüenza, Andrés Manuel no dijo una palabra sobre mi caso”. publicó.

Manifestó que seguirán llegando haitianos a la frontera sur de México, porque están siendo perseguidos en Chile y por eso llegan a nuestro país, porque para ellos regresar a Haití no es una opción.

“Ellos saben que hay peligro, que no hay fuente de trabajo pero para ellos estar en México es estar cerca de Estados Unidos. Actualmente en la frontera sur hay 5 mil 300 haitianos, mientras que entre Tijuana y Mexicali hay alrededor de 4 mil 300 haitianos, regresar a la pobreza nos es opción”, concluyó.