“No todos los artistas nacemos como estrellas de rock”: Valdo Rodríguez

No es sobre Val es el título que detonó la carrera de Valdo Rodríguez. Ese primer disco lo colocó como uno de los incipientes músicos con más talento que la escena independiente en México tenía. Si bien su música se basaba en un sentido mucho más apegado al folk, su sonido e idea no se quedaban allí.

“Sola esta vez”, su nuevo sencillo, es la muestra perfecta de esas otras ideas flotando en la órbita musical de Valdo. Con una carga mucho más fuerte hacia sonidos electrónicos y sintetizadores, la evolución en cuanto a su primer disco es evidente.

“Es muy grato lo que pasó con esta canción, desde el principio del proyecto siempre quise que los sintetizadores tuvieran un rol protagónico. Me siento muy feliz que después de probar y experimentar haya llegado por fin al resultado que siempre quise en mi cabeza”, comentó Valdo Rodríguez, en entrevista para Crónica.

Sin duda alguna, la música y lo artistas folk mexicanos están tomando un lugar central en la escena alternativa en México. Y, aunque no sea género del todo nuevo en el país, las nuevas generaciones han abrazado de forma más asidua y apasionada este sonido que, por mucho tiempo, estuvo arrinconado a un nicho bastante particular.

“No me gustan las etiquetas musicales, aunque me gusta el folk, nunca quise quedarme en ese lugar de solo ser yo. Siempre me atrajo más la idea de tener una full band sobre el escenario. Quiero plasmar esas otras cosas que también me gustan mucho en mis canciones y no limitarme por un solo género”, agregó el cantante mexicano.

La industria musical es un entorno que cambia de manera estrepitosa, hay que adaptarse a las tendencias, a las nuevas formas de consumir y crear música. Valdo es consciente de ello, a pesar de su exponencial éxito en la escena independiente, como el lleno total en el Multiforo 246, busca encontrar su propio destino en el tormentoso mar de las propuestas independientes.

“Sigo siendo muy apegado a la idea del disco completo. Aunque sé que la mayoría de la gente ya no le interesa, es entendible que todos los artistas se hayan comprometido con la idea de sacar sencillos y canciones en un corto periodo de tiempo, las redes sociales y el internet te piden un ritmo de trabajo distinto”, dijo.

“Al final se trata de sobrevivir, como artista independiente en México no es cosa fácil. Pero, por suerte, la gente está escuchando mucha más música y explorando artistas nuevos, y eso nos favorece a todos. No todos los artistas nacemos como estrellas de rock y es algo que la gente empieza a entender”, finalizó.